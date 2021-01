$!Él no quiere tener relaciones sexuales

Pregunta: Doctora, mi pareja y yo nos llevamos 10 años de diferencia, estamos juntos desde hace dos años. Desde el principio de la relación noté que a él no le entusiasmaba la idea del sexo. En un momento quise hablarle del tema, pero su respuesta era que estaba cansado y acordamos que cuando él se sintiera mejor lo intentaríamos de nuevo. Pero el caso es que siempre se repetía lo mismo, nunca lo hacíamos. Él evitaba tener relaciones conmigo como fuera, siempre era una excusa. Me propuso vivir juntos, pero para aceptar le puse como condición que fuera a una consulta con un médico para saber por qué le ocurría esto. El médico lo vio y lo mandó a terapia con una psicóloga. Estando en terapia él no contó lo que realmente sucedía y la terapeuta pidió que participara yo también. Ahí aproveché para explicar lo que nos estaba pasando, en especial a él, a lo que ella le recomendó que se relajara, pero a él no le gustó y dejó de ir a terapia. Ahora vivimos juntos y él continúa empeorando, no acepta que tiene disfunción eréctil, quiere que sea yo la que haga todo, que lo busque, que lo excite para que pueda mantener la erección. No quiere buscar ayuda, estoy desesperada porque él no quiere hablar del tema con nadie, se bloquea por completo cuando lo menciono.

Respuesta. Querida, gracias por compartir conmigo tu caso. Comprendo la frustración que sientes, al querer mantener una relación sexual plena y satisfactoria con tu pareja y no poder lograrlo. Entiendo que te sientas desesperada por intentar estimularlo y ayudarlo continuamente, pero lamentablemente es un tema que sigue vigente por la inconstancia e incapacidad de él para aceptar que necesita ayuda de un profesional.

A veces, lo que les ocurre a algunos hombres es que el ego y la “hombría” les impide reconocer este tipo de problemas y solo deciden buscar un tratamiento cuando se han sentido presionados o amenazados por sus parejas.

Te recomiendo que intentes hablar con él una vez más. La comunicación y la confianza en la pareja son indispensables, y no es sano que continúen alargando este problema. Proponle asistir a terapia con otro terapeuta, hazlo hasta como condición para continuar con la relación. Esta es una de las pocas opciones que tienes, quizás hasta la única, de lograr que él se vea en la necesidad de buscar ayuda.

Ahora bien, si tu pareja no accede pues te tocará evaluar si vale la pena continuar viviendo en una relación en donde la intimidad es casi inexistente, y si eso te genera mayor malestar, serás tú quien tendrá que buscar la ayuda de manera individual.