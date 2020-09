El novio la hiere cuando tienen una diferencia

Pregunta: Doctora, tengo una relación de noviazgo a distancia súper bonita, solo nos vemos los fines de semana, hablamos todo el tiempo, confiamos, buen sexo, pero como cualquier relación entiendo yo, tenemos nuestras diferencias, como por ejemplo yo soy celosa pero solo cuando algo no me gusta, lo hablo y todo queda ahí, pero el tema es que si yo escribo algo en el chat pues esa es la forma en que más nos comunicamos y él entiende no es la correcta, la forma en que me contesta puede ser horrible, el cree que lo ofendo y su reacción hacia mí es hiriente. He llegado al punto de pensar las cosas antes de escribir para que no se ofenda y cuando peleamos podemos durar hasta dos o tres días desconectados. ¿Qué me recomienda?

Respuesta: Mi querida, los noviazgos cada día van modificando su dinámica y ahora más con la tecnología ya que las parejas utilizan básicamente estas herramientas para comunicarse. Quizás las llamadas telefónicas pasen a ser una segunda opción y resulta que los mensajes de textos muchas veces no son muy recomendables, pues cada quien le da una interpretación diferente y esto nos conlleva a suponer lo que el otro siente o quiere decir.

Entiendo que tu pareja pueda sentirse enojado ante algunas palabras, pero eso no le da el derecho de maltratarte ni de hacerte sentir con miedo, pues esto te lleva a una cohibición tal de no querer expresarte y preferir no decir lo que sientes por temor a su reacción. Es importante ejercitar los diálogos abiertos y honestos donde la autenticidad siempre impere, donde cada quien puede sentirse en la capacidad de aclarar las situaciones que se presenten sin la necesidad de agredir al otro.

Pienso que luego que se bajen las emociones reactivas podrían conversar y aclarar todos los puntos y aunque dejen de hablar por unas horas o quizás días, es importante discutir y resolver los temas pendientes.

Te recomiendo que cuando esto suceda, ocupes tu tiempo en actividades productivas para ti, suelta el celular, deja de ver en lo que está el otro y busca soluciones a esas interrogantes que no te permiten estar tranquila.

Recuerda que el noviazgo es para conocer al otro, pasarla bien, evaluar si esa persona pudiera ser parte de tu proyecto de vida, no es para sufrir ni vivir infeliz.