$!El papá usa el hijo contra la mamá divorciada

Pregunta: Dra. Simó, mi mensaje es para pedirle ayuda con algo que me sucede en estos momentos. Tengo un niño de tres años que comparto dos fines de semana con mi ex esposo por órdenes de una jueza. Mi problema es que cuando el niño regresa viene con una mala actitud, diciéndome que no me quiere, que sólo quiere a su papá, que soy fea, que esto es muy difícil aquí donde vivo, que no quiere a su hermano pequeño y faltándome el respeto, me levanta las manos para pegarme, y su papá le da todos los gustos, es decir lo complace y le compra de todo. Mi miedo es que él esté manejando al bebé mentalmente diciéndole cosas para que me deje de querer y me odie. ¿Qué usted me dice? , necesito ayuda por favor.

Respuesta: Definitivamente todos aquí necesitan ayuda. Por un lado tu ex por instrumentalizar al niño, es decir, utilizarlo para dañarte, para crear un malestar en la casa sin tomar en cuenta el impacto en la vida emocional de su hijo. Por otro lado, el niño, el cual vive una ambivalencia de un padre que compra su lealtad y le dice cosas para lograr que te rechace. También tú requieres ayuda, pues tienes un hijo que te rechaza y hasta ha sido capaz de agredirte.

Pienso mamá, que lo primero que debes hacer es comunicarte con el padre de tu hijo. Te recomiendo hacerlo por escrito, es decir, que le envíes una carta o email, donde le digas que te gustaría saber qué está ocurriendo en la casa, ya que el niño llega con comportamientos inadecuados.

Te pido hacerlo de esa forma, para que quede constancia de tu interés de mejorar las cosas sin la necesidad de llegar a los tribunales, ya que si esta situación persiste, lamentablemente tendrás que acudir a estas instancias para quitarle las visitas, ya que si el niño normalmente no se comparta de esta manera y sólo actúa así cuando está con papá, es por algo que sucede y que está perjudicando la relación con tu hijo.

Ahora bien, de tu parte hablarás con el niño cuando repita el comportamiento. Esto lo harás hablándole con voz firme para aclararle quién es la autoridad y si te dice que quiere más a su papá, puedes responderle que tiene el derecho de amarlo, que nunca serías capaz de dañar su relación, pero que eso no le da derecho a irrespetarte, que si lo vuelve a hacer tendrá consecuencias. También debes decirle lo mucho que lo amas, explícale que quizás no puedes brindarle todo lo que económicamente su padre le ofrece, pero que sí sabes demostrarle amor con tu presencia, cuidados, preocupaciones y que te hace sentir muy mal escuchar las cosas negativas que dice de ti.

Quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme a todas las parejas que están en proceso de divorcio: por favor, no involucren a los hijos en sus temas. Es muy grande el daño que le causan a estos chiquitos, ya que ellos no tienen la capacidad de entender los problemas de los adultos y estas situaciones terminan por acarrearles serias consecuencias en su vida emocional.