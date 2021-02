$!Él quiere volver pero ella dice que ya no lo quiere

Hola doctora. Hace un tiempo decidí separarme de quien era mi pareja de hace cinco años, me separé por múltiples razones las cuales él reconoció. Siento que mi amor por él se fue apagando poco a poco y por la falta de comunicación. Él es una persona buena en todo sentido, pero suele ser muy dejado hasta con la misma familia. En fin, él quiere que lo intentemos y yo soy una persona muy débil de sentimientos y todos los días me pide una oportunidad llorando, siento que me está manipulando e incluso utilizando a nuestra niña. Me pregunta qué siento por él y la verdad es que ni yo misma lo sé. Creo que ya no hay nada de mi parte que restaurar, pero estoy confundida, no quisiera tomar la decisión de volver solo porque siento pena por la situación en la que está. Realmente en mis primeros días estuve muy mal pero ahora solo me preocupa qué sentimientos le esté provocando esto a la niña, no quiero que le afecte tanto. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta: Hola mi querida, lo primero que debes tener claro es que independientemente de las razones que tengas, es tu derecho terminar una relación en el momento que creas que debes hacerlo, pues nadie puede imponerte ni obligarte a continuar donde no te sientas bien, ni feliz.

También es una opción tuya revisar esa decisión, pues si crees que hay razones para continuar y darte una oportunidad con esa persona pues entiendes que será por tu bienestar, es un paso que solo tú debes sabe si te conviene darlo o no, pero debe ser una decisión libre.

Lo que sí no es para nada recomendable es el que valides la manipulación culposa de tu esposo hasta el punto de permitir que te confunda, porque ni la culpa, ni la compasión ni cualquier otro sentimiento que no sea tu propio deseo deberían hacerte dudar de ti misma y cambiar de opinión.

Lo más grave es que entre lo que él hace y lo que tú permites, la niña está siendo instrumentada y puesta donde no debería estar: en el centro del conflicto entre ustedes y recibiendo una carga emocional que no puede manejar y que probablemente le esté produciendo mucha ansiedad. Te recomiendo buscar ayuda psicoterapéutica lo antes posible para que puedas manejar tus situaciones con mayor madurez y seguridad.