$!El sexo la pone nerviosa

Pregunta: Doctora tengo 29 años y mi caso es el siguiente: a la hora de tener relaciones me pongo muy ansiosa y no me concentro, no disfruto nada. Actualmente tengo pareja, pero es algo que me pasaba también cuando estaba soltera. ¿Cómo puedo controlar mi ansiedad a la hora de hacer el amor?

Respuesta: Sentir ansiedad antes del acto sexual es muy común, sobre todo cuando no tienes plena confianza en la otra persona, o en tu desempeño durante el encuentro, o en tu cuerpo.

Además de las razones previas, existe otra importante que también incide en el disfrute del acto sexual, y justamente mencionas en tu pregunta: la concentración.

El disfrute sexual se logra involucrando en partes iguales al cuerpo y la mente. No puede concebirse una relación sexual placentera si ambas partes no están en sintonía, pues la experiencia es tanto física como emocional. Es importante que siempre tengas en consideración que las inseguridades, los miedos y las no tan buenas experiencias del pasado te impiden desconectarte y dispersan tu atención del placer que puedes estar sintiendo.

Analiza tu situación minuciosamente para que puedas identificar lo que te está generando tal ansiedad; ¿es tu cuerpo? ¿Tus expectativas? ¿Tus encuentros anteriores?, esto es muy importante saberlo para poder encontrar la solución a lo que altera tu equilibrio.

Te recomiendo visitar a un sexólogo que pueda orientarte en este proceso y la vez aclararte el panorama. Recuerda que la educación sexual representa un papel relevante, pues mientras más información manejes, más seguridad tendrás para iniciar o disfrutar del acto.

Mientras tanto, sería bueno que comiences a hacer ejercicios de relajación a diario para que tu cuerpo y mente liberen lo que les afecta. Implementa técnicas de respiración profunda, de atención plena o meditación. Escoge el de tu preferencia, pero sé constante para que logres el cambio que buscas.