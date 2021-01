$!Él ya no es el mismo

Pregunta: Hola Dra. Ana, necesito ayuda. Tengo 11 años de casada con el que fue mi único novio y tenemos dos hijos. Nos hemos mantenido unidos a pesar de haber tenido muchos problemas en el matrimonio ya que él desde novios era controlador y celoso (sin motivo alguno). Nunca salíamos con amigos, él solo salía conmigo, estábamos siempre juntos. Era algo que veía hermoso pero con el tiempo entendí que no era sano. Pero bueno, esa manera de comportarse no permitía que dudara de él en ningún momento. Pero todo cambió desde hace 2 años pues tiene un trabajo muy absorbente, empezó a salir tarde todos los días, lo llamaban y escribían a todas horas, comenzó a proteger su teléfono y a salir con compañeros de trabajo. Llegaba tarde a la casa, muchas veces tomado. Ya no sale conmigo y con los niños porque siempre está cansado, dice que la presión en su trabajo es tanta que él necesita drenar por algún lado. Eso causó que yo le perdiera la confianza; he pasado por momentos de mucho sufrimiento, angustia, desesperación, discutíamos constantemente. Este año por la pandemia pararon las salidas, pero para mí ha sido difícil sanar, siento mucha desconfianza e incluso si me dice algo creo que me está comparando con alguien.

Respuesta: Hola mi querida, gracias por tu confianza. Lo primero que te quiero recomendar es que converses con tu esposo sobre todo eso que sientes. Es muy importante que busques el momento apropiado para que tengan una conversación honesta, desde el corazón y le puedas contar sobre todo ese malestar que te produce su comportamiento pues muchas veces asumimos que el otro sabe o entiende lo que nos pasa y llegamos incluso a mal interpretar las cosas y esto no hace más que aumentar la desconfianza.

Sentirte insegura, angustiada y desesperada no es sano para ti, por eso es necesario que aclares las cosas con tu pareja porque además tu estado emocional afecta también a tus hijos. Cuando nos guardamos lo que sentimos y no lo dejamos salir le hacemos mucho daño a la relación, haciendo que cada día se vaya deteriorando más. También es importante que él se sienta capaz de tener una conversación honesta contigo, donde pueda expresar sus sentimientos y de esta manera puedas saber cuál su posición.

Si él se niega a conversar contigo sobre el tema, entonces puedes proponerle acudir a terapia de pareja y si se niega a esta opción, lo recomendable es que asistas tú de forma individual, para que junto al experto obtengas esas herramientas que te permitan solucionar esta situación tan difícil que te ha tocado vivir con tu pareja y puedas tomar decisiones de la manera más sana.