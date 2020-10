$!Ella gana más que su esposo

Doctora, desde hace un tiempo mi relación con mi pareja no está bien, prácticamente no existe la comunicación. Cuando intento hablar con mi esposo él solo escucha, no opina al respecto de los problemas que le digo. Luego de que yo recibiera un ascenso en mi trabajo y con esto un mejor ingreso económico, mi pareja dejó de contribuir con los gastos básicos, puesto que vive endeudándose en cosas innecesarias. Yo cubro todo lo de la casa más lo de la niña que tenemos, pero él entiende que no lo ayudo, porque no le pago sus deudas. Decidimos comprar un carro y ahora todo lo gasta en éste, trabaja mucho, pero en la casa no vemos ese dinero. Ya estoy agotada de esta situación, hemos hablado, o mejor dicho, yo he hablado con él, porque como dije anteriormente, él no comenta nada, solo escucha y ya. Doctora, no sé qué hacer, aunque tengo una decisión en mente, pero no quiero adelantarme aún. No quiero terminar la relación sin antes intentar todas las alternativas posibles. Espero pueda ayudarme.

Querida, lamento leer tu situación, y apoyo completamente tu decisión de intentar buscar soluciones. Lo más recomendable en tu caso es que busquen ayuda de una profesional terapeuta de parejas.

Los problemas de comunicación son los más comunes en las relaciones, pero tienen solución. Tu pareja debe aprender lo importante que es este pilar para que una relación pueda crecer y afianzarse. Ahora, la parte económica es bastante delicada: invertir y hacer deudas innecesarias sin saber el destino tampoco está bien, tu pareja también debe buscar orientación con este tema.

Puedo hasta pensar que parte del problema quizás lo originó el ascenso que tuviste; pero no me adelanto a asegurarlo ni a dar un diagnóstico pues no conozco la historia desde los ojos de tu pareja. Recuerda que el tema económico afecta a muchos hombres, en especial cuando crecen con la idea de que el hombre es quien debe encargarse del dinero en un hogar y el hecho de que tú tengas un mejor ingreso económico que él puede haberle afectado su autoestima.

Lo reitero, busca ayuda profesional, un terapeuta de parejas va a poder ayudarlos a ver su relación desde otra perspectiva, les va a enseñar a afrontar los problemas con mayor empatía, madurez y con mejores herramientas.

Si los problemas persisten luego de haber intentado varias posibles soluciones, entonces evalúa dejar la relación. Continuar con esa dinámica no es bueno, y el bienestar tuyo y de tu hija debe ser la prioridad.