$!Ella misma se acusa de tener baja estima...

Pregunta: Doctora, le escribo para que me ayude. A mí nunca me ha gustado como me veo físicamente, siento que no tengo gracia, ni atributos que me caractericen, ni personalidad. Siempre me he sentido así, tengo 28 años de edad y aunque he tenido pareja, nunca he entendido por qué están conmigo pudiendo estar con alguien más. Realmente quiero saber por qué me siento así. Esto me está afectando.

Respuesta: En primer lugar, quiero que siempre tengas claro que cada ser humano es único. Tú no tienes otro ser que se te asemeje a nivel interior. Todo lo que has experimentado a lo largo de tu vida ha formado una personalidad única, que cuando aprendas a aceptarte y quererte lo valorarás.

Lo que me expresas me deja ver que tienes identificado específicamente lo que no te gusta. Puedo hasta suponer que son muchas veces al día que te lo repites; estás siempre atenta a lo negativo. Es posible que te has estado enfocando mucho en las diferentes creencias impuestas por la sociedad, por los medios de comunicación, donde venden la idea de cómo debe ser una mujer para ser amada o tener éxito, sin embargo, puedo asegurarte que eso que imponen está totalmente alejado de la realidad.

Este es un buen momento para comenzar a ver las cosas maravillosas que tienes por dentro y por fuera y aceptar que sí puedes ser atractiva. Debes aprender a cambiar los pensamientos negativos de tu cuerpo por cosas positivas; aprende a disfrutar de él y de lo que te ofrece. Trabaja en ti para entender que eres merecedora de cosas buenas, de parejas que te quieran, que tienes mucho potencial en ti.