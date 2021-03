$!Ella no obtiene lo que necesita

Pregunta: ¡Hola Dra. Simó! Tengo 5 años de casada y podría decir que mi relación es bastante estable. Tengo un esposo que me entiende y que realmente respeta mis proyectos personales y es así de mi parte también. Pero tengo un tema muy particular en la intimidad.

Siempre me he considerado una mujer activa sexualmente y con un buen deseo sexual, pero realmente pienso que la piedrita en el zapato está en que no me siento completa en la cama, pues me gustaría que mi esposo fuera más activo y con esto no me refiero a frecuencia. Me refiero a que en la cama yo necesito sentir que “tengo un macho” y perdone la expresión. No le gusta que yo le pida cosas, si comienzo a expresarme o gemir se le baja. Siempre quiere las mismas posiciones, no le gusta hacerme el sexo oral. Le digo de irnos para un hotel y que hagamos cosas alocadas (claro dentro de lo que se puede) y siempre es un no. Si le mando videos yo tocándome dura días sin hablarme, si le digo que me gusta que me haga esto o aquello me dice que no es una máquina, que las cosas deben salir por sí solas y eso me está llevando a enojarme. Está pasando el tiempo y creo que no pasamos de las mismas dos posiciones. Con decirle que autoestimulándome llego más veces al orgasmo que con él. Nosotros cometimos el error de no tener relaciones sexuales antes de casarnos por decisión de él pues sus creencias religiosas no se lo permitían y lo acepté, pero yo necesito más, quiero un sexo más salvaje, que me sienta dominada y le he hablado de todas formas y nada, él me dice que eso no está bien.

Dígame que puedo hacer para que ésto no termine con mi matrimonio.

Respuesta: Cuando no tenemos una buena química en la intimidad nos volvemos apáticos ante las demandas de la pareja. Fíjate que me comentas que cuando pides o le hablas sobre lo que deseas, él se bloquea y hasta pierde su erección por lo que me pregunto sobre las creencias que él como hombre tiene sobre la sexualidad femenina.

Querida, las cosas no se obligan, puedes conversar con él y decirle lo que esperas en la intimidad, explicarle cuáles son tus necesidades y decirle que con esto no estás faltándole a nadie, pero si él no desea realizar ningún cambio, solo les queda buscar la ayuda terapéutica, pues muchas veces nos cerramos a la posibilidad de un cambio y creemos que el otro es el que está mal sin darnos cuenta que eso no es lo importante, sino que lo primordial es buscar una solución sana para la relación.

Pienso que no deben darle tiempo al tiempo pues como dices, van a seguir evitando los encuentros para no tener que pasar por momentos difíciles y las parejas necesitan de la intimidad para fortalecer el vínculo.

Es importante que entiendas que aquí nadie es culpable, solo son percepciones diferentes que necesitan ser trabajadas para que se puedan mejorar los encuentros sexuales.