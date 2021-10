$!Ella perdió el deseo

Pregunta: Saludos, doctora. Le escribo para que por favor me ayude. Llevo 5 años en una relación, pero últimamente ella no tiene deseo de tener relaciones sexuales. Me dice que soy el hombre que quiere, pero que no sabe qué le pasa. Yo no me siento bien, no quiero romper la relación, pero como le digo, ya no me estoy sintiendo cómodo con esta situación. Gracias por su consejo.

Respuesta: Hola, te cuento que muchas parejas están pasando por la misma condición y hay que decir que es parte de las consecuencias que vivimos hoy en día, de la rapidez y la búsqueda de inmediatez en todo.

Es importante entender que la falta de deseo sexual tiene muchos factores que pueden incidir en ella, desde una situación orgánica no detectada (cambios hormonales, problemas cardiacos, algunos medicamentos, entre otros) y los más comunes, que son los psicológicos.

Como te explicaba en el inicio, los sexólogos estamos muy preocupados en cómo el estrés está afectando la dinámica intima de muchos que, amándose, no sienten las mismas ganas de antes.

Factores como la ansiedad, depresión, falta de concentración, cansancio, fatiga crónica, trastornos del sueño, falta de comunicación en la pareja, creencias limitantes, falta de escarceo, presión por parte de la pareja, conflictos conyugales, pueden ser factores influyentes que lleguen a afectar el deseo sexual en una persona.

¿Por qué se va aumentando la tensión en la dinámica de pareja? Pues porque tú te sientes rechazado y llega un momento en el que también pierdes el interés. No tires la toalla, porque la buena noticia es que se puede resolver. Les recomiendo que antes de pensar en terminar la relación, se den el chance de buscar ayuda con un sexólogo que les asesore en esta condición que es tratable y curable.