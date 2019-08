$!Ella quiere que él “acabe rápido” el sexo...

Pregunta: Mi esposa me dice cuando estamos en la cama “date rápido”. ¿Qué significa esto? Yo la amo, disfruto mucho estar con ella, pero eso me mata. Le he preguntado que si no me quiere y me dice que sí, pero que está cansada.

Respuesta: Querido, una persona que en pleno acto sexual te pide que te des rápido, simplemente no está disfrutando lo que están haciendo y quiere salir de eso. Ella está viendo el coito como algo que es obligatorio, que es como un trabajo que debe realizar para cumplir un rol.

Nada de esto es correcto, pues deben ambos sentirse cómodos en la intimidad, por lo que te recomiendo que converses con ella sobre cómo te sientes, y que así no deseas estar con ella. Explícale que para ti es importante que ambos se sientan bien y que le propones buscar ayuda de un especialista. Ojalá ella te comente lo que siente, que sea sincera y te diga lo que le pasa, pues el diálogo honesto es vital en la pareja.

Muchas veces, la falta de deseo sexual puede ser producto de situaciones del día a día que no se resuelven oportunamente y se acumulan, terminando en situaciones como la que ustedes atraviesan ahora.

También su inapetencia puede deberse a situaciones físicas, como cambios hormonales, una leve depresión, ansiedad o una baja autoestima. Pero en definitiva, deben buscar ayuda para que la relación no continúe deteriorándose.