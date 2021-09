$!Es adicta al celular

Pregunta: Dra. Simó, le escribo porque necesito de su ayuda. Desde que comenzó la pandemia mi hija de 14 años ha creado una dependencia a su celular increíble. Sólo se relaciona con gente que no conoce y crea relaciones afectivas. Ella sabe que está mal, pero con esas personas que no conoce es con quienes se siente bien hablando. También ha tenido novios cibernéticos. Como madre converso con ella, le explico el peligro, le pongo videos sobre adultos que se hacen pasar por niños y aun así no logro la desconexión con este tipo de personas. Necesito su ayuda para la orientación a mi hija, su dependencia emocional está ligada a eso y tengo temor de que le pueda pasar algo malo.

Respuesta: Hola, gracias por escribir y por la confianza de contarme tu situación. La pandemia ha sido un factor determinante para que los adolescentes se refugien en los celulares y las redes sociales por el encierro en casa, lo que ha ocasionado que sea un gran reto desengancharlos de la tecnología.

Por lo que explicas, has realizado acciones importantes en la concientización de los riesgos que existen en el mundo de la red, como es el grooming y tener amigos virtuales. Sin embargo te comparto algunas recomendaciones que te pueden ayudar a manejar la situación:

1. Establecer reglas y horarios sobre el uso del celular. No tengas miedo porque se vaya a enojar, las normas de la casa hay que respetarlas. Una vez comunicadas, debes ser consistente en su cumplimiento.

2. Asígnale responsabilidades extras de manera que tenga menos tiempo para estar en el internet.

3. Retírale el celular y si es necesario la señal de WIFI durante la noche. Esto evitará que se acueste tarde y pueda desarrollar algún trastorno del sueño.

4. Trata de establecer junto a ella rutinas de actividades que sean de su agrado.

5. Obsérvate a ti misma, pregúntate ¿qué tiempo estás dedicando a conversar con ella?, ¿qué tanto usas el celular? Algunas veces por el trajín de la vida, hablamos poco con nuestros hijos, lo cual va abriendo un espacio emocional con ellos y muchas veces terminan buscando fuera experiencias que los hacen sentir bien para no sentirse solos.

Tu adolescente está buscando su identidad y las redes le hacen sentir que tiene un grupo de pertenencia. En el fondo necesita mucho cariño, paciencia y comprensión. Si observas que no hay mejoría en su comportamiento, te recomiendo que busque ayuda profesional de un especialista infanto juvenil, para evitar que desarrolle adicción a la tecnología.