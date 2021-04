$!﻿¿Es locura, egoísmo o maldad?

Hola doctora. Tengo 11 años con mi esposo y hace 3 años tuve que salir a estudiar fuera de mi país y solo volvía una o dos veces al año. La comunicación fue buena, pero en ese tiempo ya no nos entendíamos como antes. El amor seguía, pero la comunicación no tanto (antes jamás discutíamos, éramos felices).

Hace dos años en un viaje inesperado por problemas de salud me confesó que tenía a una mujer embarazada (bueno, yo casi lo adivine porque él no paraba de llorar frente a nuestras fotografías). Nos separamos en menos de un mes y regresé a continuar mis estudios, destruida porque el hombre de mi vida, al que le había dado todo y ayudado a criar a su hijo (al que su madre abandonó de 1 año y medio) me había fallado.

El nunca dejó de escribirme pidiendo que lo perdonara, y yo me llené de odio. Acepté seguir con él solo para que aquella mujer la pasara mal y así fue. Yo sabía que él estaba enamorado de mi a pesar de todo y ella sabía que él era casado. Él había decidido hacerse responsable del embarazo de ella, pero la dejó a mi llegada y justo tres días después nació el bebé. Mi esposo se desvivió desde que lo perdoné por demostrarme arrepentimiento, incluso nos volvimos a casar, pero aun así yo no le creía nada. Así que cuando le avisaron que el bebé había nacido, él decidió no reconocerlo y sólo lo hizo 6 meses después. Decidí mantenerme al margen y no opinar, aunque sabía que de haberle dicho que eso estaba mal hubiera salido corriendo a darle su apellido. De más está decir que para aquella mujer y su familia él es el peor hombre que existe, y a mí me sigue costando creerle a pesar de que hace todo para tenerme feliz. Quizás siento eso porque aún estoy lejos, pero en pocos meses regreso definitivamente y no sé si pueda volver a ser la misma con él, ni soportar que tenga otra responsabilidad que no sea la de nuestra familia. Tengo sentimientos encontrados, porque teníamos y tenemos muchos planes juntos, pero yo no confío en él.

Gracias por escribirme y ser honesta en todo lo que sientes. Fíjate como describes que han sido momentos muy duros para ti, pero tus decisiones más que todo se han basado en el odio y desde allí nada avanza. Es como una cortina de humo que no te está permitiendo ver las cosas desde una perspectiva de mejoría.

Entiendo que en este momento puedes tener emociones encontradas, por momentos querer dar todo por tu relación y en otros, muy al contrario, piensas que no vale la pena nada. Por eso, creo que lo más conveniente es que desde donde estás busques ayuda para ir canalizando el malestar que sientes y también desde que llegues puedan asistir a terapia de pareja juntos, para que aprendan escucharse, ser empíricos y renegociar la relación.

Salvar la relación en vista de lo que les está sucediendo va a depender mucho de ustedes y de la disposición de trabajo en equipo. Pienso que si me escribiste has dado el primer paso para sanar una herida personal y luego poder mejorar tu relación con él.