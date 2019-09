$!Está desesperada por repetir un orgasmo...

Pregunta: Doctora tengo una emergencia. Para mi es una emergencia, pues ya no sé qué hacer. Tengo casi 35 años y en esta edad sólo he tenido 2 orgasmos. Estoy desesperada porque luego de haber disfrutado esa sensación quiero volverla a vivir, pero el problema es que sólo lo logré con una persona con la cual ya no estoy relacionada. Necesito orientación. ¿Qué puedo hacer en este caso? ¡Ayuda por favor!

Respuesta: Mi querida, pensar que es una emergencia hace que sea menos posible lograrlo, pues ya con eso tienes presión suficiente y esto no te permite relajarte para lograr ese disfrute que buscas en una entrega. Fíjate como empiezo hablando sobre disfrute, pues las mujeres nos enfocamos mucho en llegar, sin entender que es importante soltar los pensamientos intrusivos, para poder enfocarnos en las sensaciones que estamos viviendo, de manera que el orgasmo pueda ser la culminación de algo hermoso y muy placentero.

Por favor, trata de no leer cosas en el internet sobre cómo lograr el orgasmo y enfócate en conocer tu cuerpo, en relajarte y aprender a manejar los pensamientos, para que éstos no interrumpan quizás en un momento donde estés disfrutando de caricias. Pídele a tu pareja aquello que te agrada, réstale importancia al orgasmo y céntrate en el disfrute.

Si con estas recomendaciones no logras mejorar, acude a terapia sexual para una evaluación.