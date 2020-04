Está devastada por la situación

Pregunta:Buenos días, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Mi situación es la siguiente: emocionalmente con la situación que se está dando estoy muy asustada y devastada. Soy madre y esposa y no quiero sentirme mal, quiero dar lo mejor de mí para ellos, pero pienso en mi familia y me angustia saber que les puede pasar algo a ellos o a mi mamá, mi hermana, mis sobrinos, mis tías y primos, además de que algunos se encuentran en España. Mis nervios están al tope, no tengo apetito, no como, mi sueño es terrible, me duermo y me espanto, mi estómago me duele y constantemente voy al baño, me siento débil, temblorosa, en fin, un sin número de cosas que para disimular voy al baño a llorar a escondidas. Estoy cansada ya no tengo ganas de nada. Yo estoy orando a Dios que sane este mundo y nos cuide a cada uno. Tengo fe y sé que es fuerte, amo a Dios y cada cosa que Él creó, por eso me siento tan mal, al ver cómo el mundo se destruye con esta enfermedad. Hasta cerré algunas de mis redes porque los vídeos y algunas informaciones me ponían peor. Doctora espero su respuesta, y muchas gracias por leerme.

Respuesta: Mi querida, gracias por tu honestidad y por compartir conmigo tu caso; sé que muchos se sentirán identificados al leerlo. En primer lugar, quiero felicitarte por tomar la decisión de cerrar algunas de tus cuentas en Redes Sociales. La sobreinformación tiende a saturarnos y altera nuestro sistema nervioso haciéndonos estar todo el tiempo en estado de alerta lo cual nos hace sentir agotamiento, nos drena, perturba nuestra rutina de sueño y estado de ánimo, genera problemas gastrointestinales, entre otras cosas.

Es común que cuando comenzamos a tener pensamientos catastróficos sobre una situación en específico nuestro cerebro se prepare para lo que sería la “huida”. Sin embargo, al mismo tiempo busca cosas para calmarnos. Esto hace que tengamos sensaciones encontradas que no permiten al cerebro identificar lo que es real y lo que es imaginario.

Te haría bien comenzar a tener momentos de desahogo para que puedas ir drenando esa intensidad. Comienza a cultivar pensamientos agradables, busca en tus recuerdos cosas maravillosas que te hayan ocurrido. Ocupa tu tiempo en lo que sea placentero, escucha música que te relaje, ve películas o series que te gusten, aliméntate bien, manténte hidratada. Practicar ejercicios de respiración y relajación pueden ser una herramienta de mucha ayuda para controlar tu ansiedad.

Fíjate, el 90 por ciento de las cosas que pensamos y nos generan un alto nivel de preocupación al final no suceden, pero nuestro cuerpo las vive como si fueran reales. Sé que lo que estamos viviendo es bastante difícil, pero por el momento enfócate en apreciar que estás sana y en resguardo, al igual que tu familia. Continúa haciendo todo lo posible para que se mantengan así, y no olvides que tu salud mental es un recurso muy importante en estos momentos, así que cuanto antes comiences a poner en práctica las recomendaciones, verás que enfrentarás mejor la situación.