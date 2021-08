Falta de concentración por el ruido

¡Hola Doctora! Desde el inicio del Covid estoy en mi casa trabajando, pero desde hace dos meses al lado de mi apartamento están haciendo una torre y usted no se puede imaginar lo que es tener ruido de 8:00 am hasta las 5:00 pm de lunes a viernes y los sábados hasta el mediodía. Ya he recibido el llamado de atención de mis jefes pues he bajado mi productividad. No le niego que he hecho de todo para ver si me concentro, pero realmente se me hace difícil y después de las 5.00 pm cuando terminan de taladrar, estoy tan estresada que por más que busque la forma, no avanzo.

¡Hola! Gracias por escribirme y tener la valentía de contar tu historia. El psiquiatra Dr. Jaime Adán de la Clínica Ruber Internacional expone que “es sumamente complicado conseguir concentración cuando existe un ruido”. Por eso recomienda buscar un lugar más tranquilo, sobre todo, en el caso de los adolescentes.

Este psiquiatra reconoce que uno de los factores más influyentes es la motivación, es decir “cuanto más nos interesa lo que hacemos, más atención prestamos”. Ahora bien, yo pienso que cualquiera se desmotivaría teniendo un sonido perturbador tantas horas cerca, aunque quiera funcionar.

Para el Dr. Adán lo recomendable es buscar la forma de acostumbrarse a trabajar con el ruido y no luchar contra él, pero realmente pienso que no todos tenemos esa capacidad de adaptación y que, si tienes la posibilidad de un cambio, debes hacerlo.

La primera opción sería plantearle la situación a tus superiores para que puedas regresar a tu espacio laboral o buscar un lugar donde puedas trabajar cómodamente (casa de un familiar, bibliotecas, museos, espacios como el Parque Botánico o el Mirador)

Siempre debemos apreciar el silencio, pues no solo nos ayuda a concentrarnos sino también a calmar muchas veces esas sensaciones que no distinguimos con facilidad.