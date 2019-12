$!La dejó embarazada y no sabe qué hacer

Pregunta: Doctora, mi pareja luego de 3 años juntos decidió terminar conmigo, y lo peor es que estoy embarazada. Él se fue a vivir con otra mujer y ahora yo me siento estancada en el proceso porque aún estoy en negación y haciendo preguntas. Me siento muy mal porque me gustaría continuar con mi vida. Ahora estoy muy insegura.

Respuesta: Cuando se produce una ruptura amorosa definitivamente sentimos que la brújula de la vida se distorsiona y no sabemos qué hacer ni a dónde ir. Eso es normal dentro de los siguientes meses, pero si le agregamos que con la ruptura nos deja una secuela donde debemos pasar un embarazo sola, como bien dices cuestionando todo, la recuperación es más lenta pues lo que nos estanca no es tan solo la soledad ni las promesas sin cumplir, también las preguntas sin respuesta que tenemos del por qué ocurrió de esa forma.

Fíjate que me hablas que estás en un proceso psiquiátrico, lo que me parece muy bien, pero para salir del estancamiento se necesita más que medicamentos.

Es necesario comprometerse a mejorar, hay que poner orden, arreglar nuestro mundo, cerrar ciclos. Con esto aprenderás que en la vida no se tiene control de todo y que solo tú eres la responsable de tu bienestar.

Sé que suena injusto porque sé que te dirás con mucha frecuencia que lo diste todo y que no esperabas eso, pero es mejor aprender a sustituir los pensamientos por otros más productivos que contribuyan con nuestro bienestar. Aceptar aunque duela, y continuar.

Te recomiendo comenzar un proceso psicoterapéutico, pero sin abandonar tu tratamiento psiquiátrico. Verás que este proceso de dolor puede transformarte en un ser lleno de aprendizaje, sabiduría y un autoconocimiento, el cual es básico para alcanzar armonía mental.