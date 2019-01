$!La duda le afecta las erecciones y la vida...

Pregunta: ¡Hola! Soy un joven de 33 años y tengo 2 años de casado. El problema que estoy presentando es que mis erecciones no son tan buenas, y eso me tiene bien nervioso. No le voy a negar que comenzamos a tener problemas de pareja y pienso que quizás eso me afectó, pues encontré en el celular de mi esposa una imagen de un muchacho de su trabajo desnudo y ella le decía que eso era algo maravilloso. Ella me comenta que era un relajo, pero de verdad doctora que eso me mató y desde ese día no confío en ella. Nosotros fuimos a la iglesia, ella cambió, pero no se me sale de la cabeza la imagen del muchacho. ¿Cree usted que esto tenga que ver?

Respuesta: Definitivamente que sí, no tan sólo en tu falta de erección, estoy segura que hasta tu libido se ha visto afectada por una situación que no esperabas y más, que su respuesta pudo crear en ti una duda sobre si tu tamaño es atractivo para ella.

Entiendo que deben ambos trabajarse el tema de la confianza, el perdón y de nuevo renegociar cómo será la vida de pareja y con esto incluimos la vida sexual. Aunque tú creas que lo más problemático es tu falta de erección, lo que realmente está causándote ruido es la acción que ocurrió, que te llevó a dudar de tu pareja y hasta de tu hombría. Por lo que sería muy importante que acudan a terapia para trabajar ciertos aspectos de la vida de pareja, y con esto lograr que de nuevo te sientas seguro en la intimidad.