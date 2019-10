Pregunta. Llevo ya tres años de casada y mis relaciones sexuales empezaron justo después de la boda, ya que, por mis creencias y mi religión, decidí llegar virgen al matrimonio. Mi esposo en todo este tiempo siempre ha eyaculado rápido y eso me tiene muy molesta y decepcionada pues pienso que él es un egoísta y no le importa si yo estoy satisfecha o no. No quiero que esto afecte más mi matrimonio. ¿Qué debo hacer?

Respuesta. Un hombre con eyaculación precoz siente vergüenza, angustia, miedo e impotencia ante la situación, pues entiende que no puede controlar el impulso evacuatorio. Es como si su cuerpo se gobernara y el no pudiera hacer nada para cambiar esto. La eyaculación precoz es la segunda disfunción sexual más común que puede vivir un hombre. Entre los principales motivos por los cuales un hombre puede padecerla destacan una pobre educación sexual, altos niveles de ansiedad, baja autoestima, conflictos conyugales.

Está comprobado que no está asociada a ningún grupo de edad concreto. Helen Kaplan la define así: “La característica fundamental de la eyaculación precoz es que el hombre carece de un control voluntario adecuado sobre la eyaculación, con el resultado de que llega al clímax involuntariamente antes de quererlo”.

Hay que aclarar algo importante, cuando las relaciones sexuales son muy esporádicas es normal que se eyacule rápidamente. Se habla de eyaculación precoz cuando alrededor de un 50% de las penetraciones tienen consecuencias sobre el sentir del hombre como angustia, incomodidad, frustración, ira y hasta llegar a evitar el contacto sexual. Pienso que sería bueno que se sentaran a conversar, recuerda que la comunicación es fundamental en una relación de pareja, pero no lo hagan antes, ni después del acto sexual, sino en un momento de compartir.

Exprésale cómo te sientes sobre esta situación y que esto que él está viviendo tiene solución siempre y cuando se busque la ayuda de un sexólogo. Dile que a ti te haría muy feliz si él lo hiciera para que puedan disfrutar plenamente de su sexualidad.