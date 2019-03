$!La niña no se le despega a la madre...

Pregunta: Doctora, necesito su ayuda. Ya no aguanto la situación con mi hija, estoy desesperada. Mi niña de 5 años se rehúsa a estar separada de mí, no he conseguido la forma de que se me despegue. No puedo salir porque le pide a la persona que la cuida que me llame para saber dónde estoy, cuándo regreso, por qué no la traje conmigo. He notado que hasta deja de compartir con otros niños de su edad por estar pegada a mí. Ni con su papá es así. Dígame qué puedo hacer por favor.

Respuesta: Mi principal recomendación es que lleves a tu hija a que sea evaluada por un psicólogo infanto-juvenil, para así poder determinar el motivo de ese miedo que siente cuando no estás junto a ella. De acuerdo con lo que me expresas, puedo adelantarte que existe la posibilidad de que la niña esté padeciendo de Ansiedad por Separación, la cual se define como una ansiedad excesiva e inapropiada, que se presenta en el infante cuando se acerca a la edad en la que debe salir de casa y separarse de las personas a las que está muy apegado. Para establecer un diagnóstico de este tipo de ansiedad, se deben manifestar tres de los siguientes ocho síntomas:

1. Angustia excesiva en las situaciones en las que hay una separación de las personas a las que el niño está ligado.

2. Temor excesivo y persistente relacionado con la desaparición de una o todas las figuras principales de apego.

3. Resistencia persistente o negación de ir a la escuela por miedo a la separación.

4. Resistencia excesiva a estar solo en casa o ir solo, sin ninguna persona de confianza, a otros ambientes o lugares.

5. Negarse a ir a dormir si no está cerca de sus figuras principales de apego.

6. Pesadillas recurrentes en las que el tema principal es la separación.

7. Expresiones somáticas frecuentes (dolores de cabeza, de estómago, náuseas, vómitos) tras la separación de las personas a las que el niño está apegado.

¿Notas algunos de estos en la conducta de tu hija?

A pesar de ser muy poca la información que me suministraste, me arriesgo a darte estos datos a modo de orientación, sin embargo, por ética y por seguridad, te pido que converses con un especialista cuanto antes para mejorar la dinámica madre-hija que sostienen. Evitar agravar el estado de tu hija es importante tanto para ti como para ella, pues alargar el encontrarle solución a su caso va a afectar el desarrollo en cada etapa de su vida, al igual que va a afectarte a ti para ayudarla en su formación.