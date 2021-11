$!La niña siempre en medio

Pregunta: Hola Dra. Simó, me encanta su trabajo, y por la confianza que me inspira es que deseo plantearle una situación. Tengo 8 años de casado y realmente amo a mi mujer, nunca he estado con otra mujer desde que comenzamos a salir y solo quiero estar con ella, pero qué pasa, tenemos una niña de 5 años que es nuestra luz, pero no hay forma de sacar a mi hija de la cama, yo le digo a la mamá que no podemos continuar así, que yo necesito estar más tiempo con ella y no me refiero solo a sexo, es dormir abrazados, pues la linda es en el medio que se pone. La mamá me dice que le da pena sacarla, en la madrugada la niña se mete en nuestra cama y ella no dice nada. Ya estoy desesperado y ella no lo entiende, realmente siento que no soy prioridad.

Respuesta: La cama es símbolo de intimidad, reencuentro y si, realmente no es sano para ustedes ni tampoco para la niña, pues el dormir con los padres puede producirle temas de dependencia afectiva, baja autoestima, y hasta sentir que sustituye a uno de los padres.

La pregunta que me hago es qué pasará en el mundo emocional de tu esposa que no sabe ponerle límites a la niña y tú eres el que tiene que asumir el rol del duro.

En consulta veo con mucha frecuencia (no digo que sea tu caso por la poca información que tengo) de personas que permiten la entrada de un hijo a la cama, como válvula de escape para no tener una alta frecuencia sexual o para no tener que confrontar los conflictos matrimoniales.

Las parejas necesitan tener ese espacio para ellos, para molestarse, reconciliarse, asumir conflictos y el contacto piel con piel es básico para mantener viva la chispa de la pasión.

Creo que le haría bien ir donde un terapeuta de pareja para que pueda ayudarlos a saber negociar entre ustedes y con la niña.

Están a tiempo de mejorar las cosas en casa.