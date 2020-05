$!La pareja la degrada y le pelea todo el tiempo

Pregunta: Saludos, doctora, muchas bendiciones. Mi caso es que tengo problemas con mi pareja: peleamos todo el tiempo, él quiere que yo haga todo como él dice, yo no puedo sugerir nada. A veces me demuestra un poco de amor, pero la mayoría del tiempo me habla feo. Él cree que es perfecto y yo una inútil, eso me hace sentir muy mal, de verdad estoy decepcionada. Sigo con él solo por nuestro hijo, porque tenemos tres años viviendo juntos, pero han sido constantes peleas. Me dice que vaya a un psicólogo que yo estoy mal, pero cuando le digo que vayamos juntos se termina la discusión. Creo que está rota mi relación, ya ni intimidad quiero tener con él, pero se me hace difícil dejarlo por mi niño. Doctora, ¿qué me aconseja? Ayúdeme.

Respuesta: Mi querida, lo primero que te recomiendo es que acudas a terapia. Fíjate, las relaciones de pareja se basan en el buen trato, la confianza y el respeto mutuo. No hay cabida para los malos tratos de la forma que sean, verbales o físicos. No es saludable para ti, que veo que esta situación te tiene bastante afectada, que continúes aguantando en una relación que no te genera bienestar.

Es importante que entiendas que tu hijo no debe ser la razón por la que sigas en la relación. No es sano para él crecer siendo testigo de la dinámica poco saludable de sus padres. Recuerda que nuestras acciones tienen fuertes repercusiones en la salud emocional de nuestros hijos.

Te recomendé asistir a terapia porque sé que vas a necesitar orientación profesional para sanar tus heridas y fortalecer tu autoestima. Con esto no te digo que debes terminar la relación; ya esa es una decisión que solo puedes tomar tú. Pero sí te pido que evalúes cuidadosamente lo que sientes y lo que quieres para que puedas escoger sabiamente lo que sea mejor para ti.

Si durante el proceso terapéutico decides recuperar la relación pues también lo puedes trabajar, aunque para esto debes contar con la aprobación y compromiso de tu pareja. Ahora, si decides que lo mejor es cerrar ese capítulo de tu vida, debes saber que no es un proceso fácil, se toma su tiempo y requiere compromiso, pero al final te va a ayudar a ampliar tu perspectiva, a entenderte mejor y aprender a priorizar tu salud emocional.