$!La relación se deshoja... ¿Se puede reparar?

Pregunta: Mi esposo está hablando por internet con una ex compañera del colegio, sé que no ha pasado nada, que solo hablan de cosas cotidianas, pero lo veo tan pendiente, tan interesado, y siento que ahora está preocupándose más por su apariencia, está yendo al gimnasio, le veo más interesado por su cuidado personal y eso me tiene mortificada. Yo la escuché a usted dar una recomendación y lo practiqué con él. Le dije que sabía que hablaba con otra, porque yo le revisaba su celular, que quería que retomáramos las cosas, que yo estaba consciente de que la había descuidado mucho y le prometí que sería más atenta y que no pelearía tanto. Su actitud es que no le importa lo que pase con nosotros. Me dolió que lo único que hizo fue reclamarme porque yo no tenía derecho a revisarle sus cosas, que él estaba distante por mi forma y que se cansó. Esto me tiene muy mal. Quisiera que me ayudara, no quiero que mi matrimonio termine.

Respuesta: Te aseguro que les haría bien a ambos, visitar a un terapeuta especialista en parejas, así como también asistir por separado, ya que siento que deben aclarar muchas emociones, sentimientos reprimidos que quizás no los están dejando fluir de la manera correcta y lo más importante, aprender a dejar de cuestionar el accionar del otro y centrarse en el propio.

Entiendo tu preocupación, pero creo que debes aprovechar esta situación para plantearte qué cosas estas dispuesta tú a cambiar para que la relación mejore y crezca. No debes tomar una decisión apresurada, buscando que él de nuevo crea en ti sin una base sólida, pues esto podría crear más tensión entre ustedes y el resultado será peor.

Toda pareja tiene sus crisis, lo que marca la diferencia es la forma en cómo enfrentan los conflictos.

La idea no es que se saquen los trapitos al sol, sino que sean capaces de lidiar con esas emociones encontradas, sin buscar ningún culpable, más bien asumiendo cada quien la postura que los hizo llegar a este punto y buscando las herramientas necesarias para mejorar.

La terapia ayuda a que la pareja pueda drenar todas esas emociones tóxicas y se enfoquen en un beneficio mutuo.

Todo esto es un proceso y estoy segura que podrán lograr una mejor calidad en su dinámica de pareja, pero para esto, ambos deben estar de acuerdo en continuar.

Trata de no involucrar a otras personas, tampoco contarle a allegados la información que manejas. Sé que buscamos con quien desahogarnos, pero en este momento es mejor alguien neutral que sería su terapeuta o un sacerdote o guía espiritual que no juzgue sino mas bien pueda acompañarles.