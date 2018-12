$!Le diagnosticaron cáncer y no sabe qué hacer

Pregunta: Hola doctora, hace unos días me diagnosticaron cáncer, tengo 47 años y dos hijos pequeños maravillosos, pero soy madre soltera y me siento en un limbo. No me imagino qué pasará con mis hijos cuando yo no esté. Sé que la oncóloga me dijo que no me adelante, que existen tratamientos, pero solo pienso en la muerte. Ahora, para los días festivos, me voy para el pueblo de mis padres y no pienso decírselo porque no quiero arruinarles el momento, pero siento un dolor tan fuerte que ni llorar he podido. Ayúdeme, estoy desesperada.

Respuesta: Lamento mucho el diagnóstico que has recibido, y entiendo que estés agobiada pensando en que tus hijos se puedan quedar solos; pero eso no te ayuda en tu situación. También debes considerar los diferentes tratamientos que te refiere tu oncóloga que pudieran lograr tu bienestar.

No es sano que te adelantes a las cosas. La incertidumbre te va a generar una fuerte ansiedad y eso va a afectar directamente tu sistema inmunológico. Es por ello que hoy en día la mayoría de hospitales especializados en cáncer tienen un equipo de psico-oncólogos que apoyan a los pacientes en el proceso, porque ha sido comprobada la importancia del bienestar emocional durante la lucha contra la enfermedad. Ten en cuenta que puedes recibir orientación de parte de una profesional para equilibrar tu mente y así puedas tener claridad en tu accionar.

Ahora bien, pienso que no haces lo correcto al guardar esa noticia para ti únicamente. La familia es la principal red de apoyo a la que puedes recurrir, no solo en las buenas sino en las malas también, y el solo hecho de que ellos estén presentes y apoyándote te hará mucho bien.

Sé que estas navidades no serán fáciles, pero debes abrirte a contarle a los tuyos lo que te está ocurriendo y dejarte ayudar. El amor sana, y recibirlo de tu familia te dará la fortaleza que necesitas para superar las dificultades que se te presenten.