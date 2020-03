$!Le perdió la confianza al esposo

Pregunta: Hola doctora, mi problema es el siguiente: llevo 9 años de casada con mi esposo, tenemos 2 hijos, pero en el transcurso de nuestro matrimonio hemos tenido muchos problemas porque a él en varias ocasiones le he encontrado conversaciones invitando a salir a otras mujeres; incluso a mujeres que viven en la misma calle donde vivimos y por esa razón no le tengo confianza, porque él no me respeta. Además de todo eso, hace un año me confesó que en su adolescencia tuvo relaciones con un hombre y eso me frustró por completo y afectó mucho mi autoestima de mujer porque él parece no estar feliz en la intimidad y yo tampoco. Cada vez que estoy con él me doy cuenta de que él se excita mucho por su parte anal, y a mí me repugna por completo porque no me gusta...

Respuesta: Querida, aquí mencionas varios puntos que están lacerando tu relación de pareja y tu persona. Me hablas de constantes infidelidades donde tú manejas la información de que sale con mujeres que hasta tú conoces; también me dices que él te confesó lo que experimentó en su adolescencia, y en mi opinión, su gusto por el sexo anal, sumado a las traiciones, ha hecho que lo consideres un promiscuo y eso está afectando tu sentir en la relación.

Mi recomendación es que busquen ayuda profesional cuanto antes pues no es sano que continúen con una dinámica que no los hace felices. Con esto no hago referencia a que deben terminar la relación, al contrario, pienso que deben trabajar en identificar y entender lo que está pasando. Créeme que al hacerlo van a saber el nivel de compromiso que tiene cada uno y partiendo de allí se enfocarán en buscar soluciones para mejorar como pareja o para terminar de la manera más sana posible.

Ahora, de tu parte, es necesario que te evalúes a fondo para responder estas interrogantes: ¿consideras que vale la pena estar en una relación donde no te sientes en plena confianza? ¿Eres capaz de aceptar sus gustos en la intimidad?