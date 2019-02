$!Le perdió la confianza y ahora no tiene orgasmos

Pregunta: Hola doctora, soy una mujer multiorgásmica, pero sucede que encontré una conversación de mi esposo con una chica que vive en el extranjero, donde él le decía que quería estar con ella cuando ella llegara al país en Semana Santa. Lo enfrenté, me ha pedido perdón y lo perdoné, pero desde ese día no puedo sentir placer con él. Es como que estoy bloqueada. No sé qué hacer, no me gusta fingir, aparte de que no sé fingir.

Respuesta: Es normal que no sientas placer a la hora de la intimidad, pues tus pensamientos ya no están enfocados en lo que estás sintiendo, al contrario, tu cabeza está llena de interrogantes y dudas.

Siempre he dicho que el perdón es un proceso donde la persona que falló debe demostrar con acciones su arrepentimiento y el otro debe darse el permiso de volver a confiar. También, debe trabajar duramente con los pensamientos rumiativos que llegan a su cabeza, pues aparecen constantemente buscando respuestas, por no entender las razones que tuvo su pareja para interesarse en otra persona.

No quiero que te preocupes por tu falta de orgasmo, pues es la consecuencia de lo que ha ocurrido y por eso te has decepcionado. Estoy segura de que así como la falta de orgasmo también tu deseo sexual ha mermado.

Lo importante es que ustedes ahora trabajen la confianza mutua y eso los llevará a que de nuevo se enganchen en una sana dinámica en la intimidad.

Y recuerda que es importante que le digas a tu pareja cómo te sientes y qué cosas necesitas para de nuevo confiar en sus acciones.