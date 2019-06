$!Madre soltera agotada

Pregunta: Ante todo quiero agradecerle el tiempo que usted nos dedica para responder nuestras inquietudes. La razón por la que le escribí es porque soy madre soltera de una hermosa beba de 4 años, y no le niego doctora qué hay días que siento que no puedo más, me siento agotada, lloro de impotencia y siento que no soy una buena madre. De verdad que no es fácil llevar tanta carga y creo que no hago las cosas bien con mi hija, quisiera darle más tiempo, más amor pero créame qué hay momentos donde solo deseo desaparecer. Ayúdeme.

Respuesta: Quiero ser yo la que te agradezca la gentileza de escribirme para contarme lo que sucede en tu vida, pienso que es un paso muy importante en cualquier proceso de sanación o modificación conductual.

Ser madre soltera no es para nada fácil, ya que recae en ti únicamente toda la responsabilidad que conlleva criar a un hijo. Que te sientas agotada es normal, por la cantidad de tareas que asumes a diario.

¿Te has preguntado en algún momento si estas tareas son prioritarias para ti? ¿O si las haces para cumplir con las expectativas de terceros?, ¿Reconoces cuando debes delegar o dejar a un lado actividades que no son importantes? ¿Conoces tus límites?

Por lo que me compartes veo también que manejas mucha culpa porque consideras que le das poca atención a tu hija, y querida, quiero que sepas que el sentimiento de culpa estanca y no permite avanzar. No te sientas triste por lo que te produce tu situación, ni te sientas débil por pedir ayuda. Debes reconocer el gran esfuerzo que estás haciendo por y para tu hija. El buscar alternativas para mejorar tu calidad de vida y la relación con ella habla mucho del tipo de madre que eres; una madre que ama y quiere darle lo mejor a su pequeña.

Te recomiendo que busques orientación profesional para que aprendas a modificar tu realidad con las herramientas necesarias para no agobiarte. El soporte emocional es primordial para no decaer y continuar con tu rol de madre soltera. Recuerda que la felicidad y estabilidad de tu hija dependen de ti y de tu fortaleza. En cuanto al tiempo que le dedicas, ten siempre en consideración que lo importante es la calidad y no la cantidad.