Mantiene vínculos con su ex

Pregunta. Doctora, quiero que me ayude con mi situación. Resulta que mi esposo sigue manteniendo a su ex y no tienen hijos en común. Paga el mantenimiento de su casa, luz, agua, teléfono, cable, Internet, medicinas de la madre de ella y hasta le transfiere dinero. Ellos tenían 10 años de matrimonio, él se fue de su casa creando una separación e inició una relación conmigo, vivimos juntos y procreamos dos hijos vía reproducción asistida (fecundación in vitro). Ya tenemos dos años en este juego de él estar ocupándose de su exmujer económicamente, ella a veces me escribe desde cuentas falsas para molestar, yo la ignoro y le digo a mi pareja que deje todo claro. Él para demostrar el supuesto amor que me tiene me llevó donde sus padres antes de salir embarazada (sus padres viven en Cuba) y comenzó el proceso de divorcio formal con su ex y hace una semana se casa conmigo por el civil. Pero, ¿qué pasa? Me di cuenta que ella no sabe que están divorciados porque él no le ha dicho nada y se divorció por rebeldía en Cuba. Además, sigue todo lo mismo de mantener todos sus gastos. Ella tiene 46 años y trabaja no gana mucho dinero, pero trabaja. Él tiene 41 años y yo 26 años. Doctora, estoy cansada, le exijo de mil maneras que se acabe, que deje su pasado atrás o que se separe de mí, pero él me llena de excusas, al final nunca para. ¿Qué debo hacer?

Respuesta. Muchas parejas piensan que solo la infidelidad puede destruir una relación y no es así, existen muchos tipos de traiciones como desconsideraciones. No debes esperar a que ocurra algo más para tomar medidas. Es importante que converses con él y le pidas que te explique los motivos por los cuales él aún mantiene el vínculo de responsabilidad con una persona con la que ni siquiera tiene hijos. Hay veces que las parejas se quedan con deudas emocionales que no le permiten avanzar ni tener una nueva relación honesta y confiable, pero por tu bien y el de la relación, debes pedirle que sea honesto contigo para poder solucionar este conflicto.

Es momento de que con firmeza -sin amenazas- le hagas saber cómo esta situación te está afectando. Debes hacerle saber lo que esperas de él como pareja y aclararle que no quieres relaciones a medias. Es necesario establecer límites claros, pues no puedes vivir en una angustia constante.