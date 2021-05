$!Matrimonio no funciona

Doctora, tengo 2 años de casada y me siento desesperada porque entiendo que mi matrimonio no empezó ni va bien. Pienso que nos hace falta muchas cosas para que pueda funcionar. Hace unas semanas le descubrí a mi esposo unas conversaciones comprometedoras con una compañera de trabajo y esto me destruyó emocionalmente. Lo enfrenté y me juró que no pasó nada, que era solo un juego y que es solo a mí a quien quiere. Además de esto y como si fuera poco, cuando tenemos relaciones me duele, porque casi no lubrico, debo pedirle que pare y eso lo hace molestarse, todo esto me llena de angustia y creo que lo puedo perder.

Hola, muchas gracias por la confianza. Sin duda los móviles se han convertido en una herramienta peligrosa cuando no medimos las consecuencias de lo que hacemos y nos atrevemos a sostener conversaciones o relaciones que aparentemente no significan nada o se asumen como un juego, pero terminan causando muchos problemas.

Uno de los motivos por los que esa práctica es tan recurrente, es que permite la libertad de expresar lo que sentimos, de imaginar y crearnos todo un mundo donde la pasión y la fantasía es lo principal, produce un gran nivel de excitación y termina desconectándonos de lo real y esto es precisamente lo que debilita la relación.

Las parejas deben tener presente que parte del compromiso consiste en no dejarse llevar por esa sensación de agrado hacia otra persona, ya que puede resultar una tentación capaz de perjudicar su relación y su vida.

El dolor coital puede ser el reflejo de la situación que como pareja están viviendo y que aún no han resuelto, al él no entender o presionarte en ese sentido, solo empeora las cosas.

Creo que es el momento de conversen y aclaren todas las cosas, decirse lo que sienten, lo que esperan y no confiar en que el tiempo será el que traerá la solución, es momento de accionar y asumir.

Si no logran establecer límites que permitan reconstruir la confianza en la relación, es recomendable que consideren la psicoterapia de pareja.