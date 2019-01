Pregunta. Necesito ayuda porque mi novio me intervino el celular. Es obsesivo hasta con la comida, tiene rutinas y si hace un sólo cambio no puede dormir. Ha escuchado las cosas íntimas de mi hermana y mi mejor amiga. Sólo hablo con ellas para no tener problemas. Yo no quiero dejarlo y le he pedido ir a terapia juntos y el prefirió estar lejos un tiempo. Estoy muy confundida, no hago nada para que tenga esa actitud y sé que si llegó a ese punto puede ir más lejos. De verdad que no sé qué es lo que he hecho mal.

Respuesta. Mi querida, con lo que planteas puedo asegurarte que no estás mal, tu confusión se debe a los sentimientos que tienes hacia él y que te nublan el juicio. Por cierto, la conducta que tu pareja presenta es violenta. Él no tiene el derecho a intervenir tu móvil personal ni a manipularte para lograr cosas de ti.

Sé que muchas veces creemos que nuestro amor es tan fuerte que tenemos la capacidad de cambiar lo no tan bueno que vemos en nuestra pareja, pero lamentablemente no es así. Sí, es injusto que la mayoría de las veces nos entregamos y damos mucho en nuestra relación y recibimos tan poco a cambio; y en vez de sopesar y evaluar si vale la pena continuar, nos esforzamos por seguir, tratando de comprobar que sí, que nuestro esfuerzo va a lograr el cambio que deseamos, pero no, no se consigue tal cosa.

Eso pasa mucho en el mundo femenino, donde históricamente se nos crío para dar, ceder, callar y “amar” bajo cualquier condición. La consecuencia de esa crianza nos lleva a ser infelices, a que nos agotemos, a que dejemos de lado nuestro bienestar, pero es tanto lo que damos que se nos olvida por completo el camino para retornar a una vida con sentido.

Siempre he dicho que los noviazgos son para eso, para darnos cuenta si funciona o no, así que creo que tienes la suficiente información para saber lo que es correcto y sano para ti, además, déjate llevar por esa intuición que te dice que algo en él no está bien, pues lo aseveras desde el principio, sabes que puede agravar la relación si decides continuar. No pongas el amor hacia un hombre por encima del amor por propio. Reflexiona y analiza tus opciones y prioridades.