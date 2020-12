$!Menor enviaba a su novio fotos semidesnuda

Pregunta: Doctora, mi pregunta es la siguiente, yo acabo de encontrarle fotos semidesnuda a mi hija de 14 años en el celular que se las enviaba a un noviecito, se lo revisé mientras ella estaba tomando sus clases. Esto me tomó de sorpresa, no lo esperaba pues no le he dado esta educación, no sé cómo decírselo al papá, quisiera darle tantos golpes, dígame que hacer.

Respuesta: Mi querida, con golpes no vamos a resolver nada, al contrario, con eso alejamos más a esta adolescente que entiende que lo que hizo no tiene consecuencias, pues cree que esas fotos solo las vera el novio, sin saber que todo lo que envía a las redes le pertenece al mundo del internet.

Pienso que debes tratar de calmarte y entender que, por encima del enfado, tu hija necesita de ti y tienes que conversar con ella sobre las implicaciones del sexting o práctica del semidesnudo que hizo con el novio, a quien te pediré que lo llames por su nombre, no le pongas el diminutivo de noviecito, pues eso los altera y lo que quiero ahora es que ella entienda que lo que hizo puede tener consecuencias muy nefastas.

Ve a su habitación o algún lugar donde puedan hablar, dile que estuviste viendo su celular, que te encontraste con esas fotos y te sorprendiste, pero que te gustaría escucharla y saber las razones por las cuales ella accedió a realizarse esas imágenes. En ese momento sé que ella puede enojarse y hasta reclamarte que es su móvil, pero debes recordarle que es una menor de edad y que tienes todo el derecho de revisar sus cosas por ser su madre, pues estas para guiarla ante situaciones que entiendas que no están bien como... y en ese momento le dices lo que viste y le explicas las implicaciones legales y el impacto psicológico que tiene las fotos que envió.

Debes también decirle que llame al novio y le pida que borre las fotos, tienen que averiguar si se las envío a alguien más, si es necesario habla con el joven para así darle a entender que esas fotos deben desaparecer de su celular pues hay implicaciones legales si salen a la luz pública. Una vez tengan esta conversación con ella, el padre debe ser enterado de todo lo que está sucediendo por la misma joven.

Por eso, es bueno siempre hablar con nuestros hijos, desde el momento en que le entregamos aparatos móviles expresarles que habrá amigos que les podrán pedir e insinuar que les envíen fotos y que deben negarse a estos retos o favores pues la amistad no se basa en este tipo de juegos ni presiones y que nada que se sube en las redes nos perteneces, que debemos cuidarnos y nunca confiar en que solo lo verán las personas que las piden.