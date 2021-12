¿Mental o físico?

Pregunta: Hola Doctora Simó, hace más de 6 meses que no me siento del todo bien. Al principio el corazón me latía mucho y sentía hasta taquicardia, fui al cardiólogo y no me encontró nada. Eso continuó, más levemente. Un día en un tapón me sentí horrible, comencé a sudar, sentía que me faltaba el aire y tuve hasta que vomitar pues me dio un mareo raro. De la nada me dan ataques de diarrea y eso me tiene que ya no quiero salir de mi casa. Casi no estoy comiendo pues no me da hambre y no me he pesado pero la ropa me queda gigante, tengo problemas para conciliar el sueño y hace un par de semanas se me metió en la cabeza que algo malo debe estar ocurriéndome y que los médicos me lo están ocultando. Siento que quizás alguna enfermedad mortal porque no es posible que esto sea por el estrés como me dijo el gastroenterólogo al cual fui. Mi mamá me dice que debo poner de mi parte, pero realmente me siento cansado de ir a médicos y que me digan que estoy bien, pues no es así. Ayúdeme, usted es mi esperanza.

Respuesta: Hola, lamento mucho saber por la situación que estás atravesando y puedo entender que al tener síntomas físicos no pienses que lo emocional puede tener un impacto tan notorio en el cuerpo, pero sí lo tiene, la mente controla todo y es capaz de crearnos sintomatologías totalmente físicas. A esto se le llama psicosomatización.

Claro, ahora lo importante es ver por qué estas así, qué te llevo a ese punto, de dónde surgió la distorsión de las cosas, como lo que explicas sobre sentirte asustado. Pero para lograr esto es necesario la evaluación de un psicólogo clínico que pueda profundizar en esa parte que minimizamos y que realmente solo valoramos al perderla, pero, en definitiva, con ayuda profesional podrás conseguir bienestar de nuevo en tu vida.

Aprovecho para recomendarle a tu madre y a todo aquel que tenga a un ser querido atravesando una situación como ésta, no decir que pongan de su parte o que todo estará bien. La salud mental es más que un positivismo cargado de creencias limitantes. Sé que muchos lo hacen con buenas intenciones, pero el desconocimiento y la presión del entorno al final hacen más daño.