Pregunta. Me siento muy mal, angustiada, triste y sé que soy la culpable de todo lo que me pasa, pues mi esposo está cansado de mí. Me paso el día entero peleando, y de verdad ni yo misma entiendo por qué soy así. Él dice que ya no me aguanta más y desde el 23 está durmiendo en otra habitación. Ayer me dijo que después de Reyes se va de la casa, que por favor busque ayuda por los niños, que él se va porque dejó de amarme, que lo intentó pero que yo no cambio. De verdad Doctora no pongo de mi parte para mejorar, pero no esperaba que él me dijera que me dejó de amar. Eso me mató, no quiero divorciarme, le pedí otra oportunidad y me dijo que tiene 6 años dándome esa oportunidad y que aunque él ha aguantado más por los niños ya no puede seguir con alguien que lo hace infeliz. Pienso que no merecía tanta crudeza de su parte.

Respuesta. Esto que llamas crudeza no es más que un grito de desesperación ante tu pasividad y al decirlo no busco que te sientas mal, sino que entiendas que el amor es algo que requiere ser alimentado para que florezca. Y si tú misma reconoces que te pasas el día entero peleando, no pones de tu parte para mejorar la convivencia, entonces debes asumir las consecuencias. Fíjate, él te pide que busques ayuda por los niños; eso es un grave indicador de que no respetas su presencia al iniciar disputas, en la cuales podría asegurar que usas palabras hirientes que te hacen arrepentirte luego.

Definitivamente debes buscar ayuda, principalmente por tu bienestar emocional y para entender de donde viene esa inconformidad con la vida que demuestras a diario. Debes determinar si es una conducta aprendida de tu familia de origen o es algo que viviste que aún no superas. Igualmente debes hacerlo por tus hijos; no olvides que son pequeños y tienden a repetir los patrones de los adultos que los rodean. Regálales una etapa de crecimiento que sea digna de rememorar y agradecer, no una que les cause dificultades en su vida de adultos.

Considera la orientación profesional, un psicoterapeuta puede enseñarte a controlar y drenar la ira. La terapia te ayudará a desarrollar una mejor relación personal, pues si algo puedo asegurarte, es que cuando no nos sentimos cómodos con nosotros mismos, lo reflejamos con el mundo.

No te enfoques en buscar ayuda para conquistar de nuevo a tu esposo, enfócate en buscar ayuda conquistarte a ti, para entenderte y sanarte. De allí es que puedes partir para intentar recuperar la relación.