$!Mi hija quiere irse de mi lado

Pregunta: Hola Doctora Ana. Quiero contarle que desde hace unos días estoy atravesando una situación muy difícil, ya que a mi hija de 16 años le encontré unas conversaciones por el WhatsApp con una amiguita en las que decía que no quería seguir viviendo. Que aquí en la casa no la dejamos salir, que ella está harta de esta vida y que no ve la hora de tener 18 para irse de nuestro lado. Admito que no reaccioné de la mejor forma, ya que al ver los mensajes le estrellé el celular y le di una “galleta”. Ella ahora se fue a casa de mi mamá y no quiere volver. Dígame, ¿cómo manejo esto? Mi esposo dice que soy demasiado fuerte con ella y está molesto conmigo por lo sucedido y me expresó que si le pasa algo a su hija, yo seré la única culpable.

Respuesta: En ocasiones los adolescentes quieren tener una libertad que les permita hacer lo que quieran y aun necesitan de la guía de los padres, pero hay dos puntos muy importantes que debo y quiero llevarte a la reflexión:

Primero, ella le dice a su amiga que no quiere seguir viviendo y esto es algo a lo que debes ponerle atención. Sé que mucha gente piensa que aquel que lo avisa no lo ejecuta y eso es una falsa creencia. Quiero que le des la debida importancia a lo que ella manifestó y busques la ayuda pertinente.

Segundo, te invito a reflexionar sobre la forma en que reaccionaste ante lo que descubriste, porque lo que me das a entender, es que utilizas la agresión para someter a tu hija y eso llega un momento en que se revierte.

Lo bueno es que lo admitiste, pero no sé si lo has conversado con ella. Creo que sería bueno que hablaras abiertamente con tu hija, que la escuches y puedas ver cómo se ha sentido ante esta crisis sanitaria, pues también esto es un factor determinante en este momento. Dile que también asumes que no lo hiciste bien y que por eso entiendes prudente buscar ayuda para ambas.

También entiendo que tu esposo debe involucrarse en el proceso terapéutico, ya que la crianza es de los dos y por lo que me expresas quizás él necesite también ayuda para entender la dinámica.

No dejes pasar el tiempo, no quieras seguir usando la fuerza; entiende que ambas necesitan de la ayuda de un terapeuta familiar para asumir y modificar la dinámica, mejorar su vínculo y por supuesto es importante que de esta experiencia salgan grandes aprendizajes.