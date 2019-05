$!Mis padres no me valoran

Pregunta. Doctora, yo soy una mujer soltera, pero independiente y con estabilidad económica. El problema que tengo es que no me llevo bien con mis padres. Lo único que han hecho toda la vida es criticar lo que hago, nada les parece bien, y eso me angustia a la hora de hacer o emprender algo porque automáticamente me predispongo y pienso en su respuesta negativa. No sé cómo quitarles importancia a sus opiniones, ya no quiero seguir en esta situación porque me está afectando en otras relaciones, solo pienso en lo malo que van a opinar de mí.

Respuesta. Para comenzar quiero que entiendas que eres tú la responsable de poner límites y enseñar a los demás cómo deben tratarte. La dinámica que llevas con tus padres ha logrado que te desvalorices y que tengas temor de dejarles saber lo que piensas, y por lo que veo, este patrón lo estás repitiendo en tus otras relaciones así que ya es hora de ponerle fin.

Me alegra el que me pidas ayuda, porque de esa forma sé que tienes todas las intenciones de mejorar tu calidad de vida. Me compartes que eres independiente y que estás bien económicamente, pero a nivel emocional es evidente que cargas con el peso de la relación con tus padres. ¿Es una relación sana? Para nada, es una dinámica tóxica que limita tu esencia. Y te lo reitero, eres tú la responsable de poner límites.

Te recomiendo trabajar en tu autoestima y amor propio. Buscar la orientación de un profesional de la conducta humana puede brindarte muchos beneficios, en especial, las herramientas que te ayudarán a creer en ti, a forjar seguridad propia; y a aprender a no vivir de las opiniones negativas de los demás.