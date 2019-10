$!No lo busca porque teme al rechazo...

Pregunta: Doctora, le escribo para que me ayude: mi pareja me presiona mucho porque nunca tengo la iniciativa sexual que él quiere. El problema es que me da miedo que me rechace. Yo estoy dispuesta si él quiere hacerlo, pero me pelea que nunca lo busco y siendo honesta no lo hago porque siempre pienso en lo negativo que puede pasar. No quiero seguir así en mi relación, siento que puede terminar mal.

Respuesta: Querida, debes revisar ese temor al rechazo que estás sintiendo. No puedes seguir así, sin disfrutar como es debido de la intimidad con tu pareja por tus miedos o inseguridades.

Es posible que experiencias pasadas hayan dejado en ti ciertas huellas y sensaciones que no quieres repetir. En ocasiones las creencias heredadas o adquiridas distorsionan la realidad ante nuestros ojos, y nos muestran una perspectiva distinta a la de la pareja.

Ahora bien, para muchas personas el sentir que son buscados por su pareja les valida su desempeño sexual; les hace sentir que todo está bien porque su compañero demuestra que quiere estar con él/ella. Por lo tanto, cuando esto no sucede, la persona puede comenzar a sentir desconfianza e inseguridad.

Es muy importante que seas honesta y decidas hablar con tu pareja antes de agravar la situación. Aprovecha la confianza que se tienen para compartir con él tus miedos. Cuéntale lo que sientes y por qué no lo buscas. Juntos deben tratar de llegar a un punto medio de beneficios. Recuerda que la comunicación en la relación es primordial.

La orientación de un terapeuta sexual también puede ser de mucha ayuda en tu caso. Puedes proponérselo a tu pareja, luego de haber conversado con sinceridad, si sienten que necesitan ayuda para corregir esta etapa que están viviendo.