$!No puede superar la ruptura a pesar de que es una persona muy tóxica

Hola, doctora. Le escribo porque necesito ayuda profesional, tengo una fuerte dependencia emocional de mi expareja. Terminamos hace semanas y siento como que no puedo vivir sin esa persona o que no encontraré alguien mejor que él. Necesito ayuda para superar esto, mi expareja me contagió de una enfermedad de transmisión sexual y no sé cómo voy a rehacer mi vida si tengo miedo a contagiar a alguien más. Reconozco que teníamos una relación muy tóxica, él era muy celoso y posesivo hasta el punto de que hizo que me alejara de todas mis amistades y me hizo mucho daño, pero por más que sé que no es la persona que me conviene no puedo dejar de pensar en él, sentir que lo quiero y que es el único con quien que puedo estar. Ayúdeme por favor, ¿qué puedo hacer para salir de esto?

Hola mi querida, muchas gracias por confiar en mí. Lo que te sucede es más común en mujeres que en hombres y ocurre cuando la persona trata de cubrir una necesidad emocional aferrándose a otra persona y muchas veces, el dependiente deja de ser quien es para convertirse en lo que el otro quiere o necesita y su vida solo tiene sentido dentro de esa relación, aunque no sea feliz ni valorado/a.

Entiendo que puedas estar llena de angustia y que incluso tengas sentimientos de culpa porque es parte de la situación en que te encuentras en este momento, y es cuando más que nunca requieres iniciar un proceso para sanar. Esto debe empezar por una actitud de lucha, donde tengas claro que a pesar de lo que sientes, esa relación no es conveniente para ti.

Mantenerte en contacto con esa persona no te ayuda, así que debes tratar de eliminar todos los medios que te acerquen a él. Lo que sí te será de gran ayuda es retomar actividades y amistades que te proporcionen bienestar, hacer actividad física y, claro, es vital trabajar en tu autoestima, para lo que te recomiendo acudir a psicoterapia y dejarte acompañar por un especialista en este momento tan difícil para ti. Con respecto a la enfermedad de transmisión sexual, es importante que acudas a consulta con tu ginecólogo o un infectólogo y que no te adelantes a pensar en lo que sucederá con una próxima pareja, ahora la prioridad es sanar física y emocionalmente de manera que puedas estar lista para tomar decisiones y retomar tu vida en pareja de manera sana y segura.