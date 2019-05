$!No quieren la relación por la diferencia de edad

Pregunta: Doctora, tengo una relación muy buena con un hombre bastante mayor que yo, de hecho sus hijos tienen mi edad, aunque eso no es problema para mí, pero para mi familia sí lo ha sido. Ellos no están de acuerdo con mi elección, dicen que una persona de su edad y con hijos grandes no va a querer formar familia conmigo, que solo me utiliza para pasar un buen rato. Yo tengo claro que tenemos una diferencia de edad, pero mi pareja sí está preocupada por eso y por la opinión de mis padres, hasta me ha planteado que nos dejemos para no afectar la relación que tengo con ellos. Yo lo amo de verdad y entiendo que la diferencia de edad no es un problema, pero me gustaría escuchar la opinión de una experta como usted.

Respuesta: La situación que planteas puede ser compleja para algunos y entiendo tu posición de asumir que nadie debe dirigir tu vida, pero no veas como un ataque la posición de tu familia ya que ellos hablan desde su perspectiva ante la vida. Ahora bien, esto no significa que ellos tengan la razón, la idea es respetar su parecer y que ellos puedan también respetar el tuyo.

Me planteas que a tu pareja sí le afecta la opinión de tu familia. Recuerda que la comunicación en la pareja es una base importante para que esta funcione. Conversen, aclaren su situación, compartan lo que les gusta, disfrutan, quieren y esperan del otro. ¿Estás completamente segura que la relación que llevan es duradera? ¿Vale la pena? ¿Te sientes valorada? ¿Sientes que tú lo valoras de la misma forma?

Si tus respuestas a estas interrogantes son positivas, entonces que no te importen las opiniones de terceros. Eres tú quien lo está experimentando, disfruta de compartir tu vida con alguien a quien amas y que te ama. Que sea la felicidad que reflejas la que haga entender a tu familia que tomaste la decisión que para ti era la correcta.