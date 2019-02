$!No se cree interesante y estar sola en San Valentín la golpeó duro

Pregunta: Hace ya muchos años sigo su trabajo pero hasta hoy no me había atrevido a escribirle. Pienso que lo mío ya no tiene solución y es que veo pasar el tiempo y no se me acercan los chicos, tengo 23 años y nunca he tenido novio, mis amigas me dicen que soy poco coqueta, que debo ser más lanzada pero de verdad no es mi forma. Los chicos que me gustan terminan siendo mis amigos pues me cuentan todo, pero de verdad que este San Valentín me ha pegado duro, pues veo a todos con pareja y yo no.

Respuesta: Mi querida comienzo a explicarte que hasta que no modifiques esa creencia de que lo tuyo no tiene solución, no verás otra cosa que no sea lo que hasta hoy ha sido tu vida sentimental, pues sin darte cuenta, de un pensamiento construiste una creencia limitante que no te ha permitido quizás saber buscar o elegir bien.

Por otra parte, no debes dejar que la presión social te abrume, pues terminarás eligiendo y conformándote con lo primero que aparezca y tú mereces lo mejor, así que dar un paso a la vez te ayudará a tomar la mejor decisión.

Debes ampliar tu círculo de amigos, realizar actividades diferentes que te hagan conocer gente interesante que no te recuerde que debes buscar novio y por último, nada de coquetería, el hombre que te quiera debe respetar tu estilo y tu forma de ser.