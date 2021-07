No se siente bien con su esposo

Pregunta: Doctora, yo tengo un problema y espero que usted me sepa entender y ayudar, y es que no me gusta tener relaciones con mi esposo porque no me siento bien. No se trata de que exista otra persona porque yo soy una sierva de Cristo. Ayúdeme.

Respuesta: Muchas gracias querida por tu confianza. Aunque no me explicas exactamente lo que pasa, si no te estás sintiendo bien es necesario realizar una evaluación, por lo que te recomiendo en primer lugar que asistas donde tu ginecólogo para que te indique estudios y te haga un chequeo general para descartar cualquier situación física.

En mi consulta he visto con mucha frecuencia mujeres que les pierden interés a los encuentros sexuales y es por sufrir de algún malestar o molestia que se refleja en el acto sexual, cuando dejan pasar el tiempo y no buscan la solución esto se convierte en una verdadera pesadilla que termina por afectar seriamente la relación de pareja.

Si en la evaluación con tu médico ginecólogo resulta todo bien, entonces debes acudir a terapia sexual para que puedan encontrar los motivos por los que no deseas tener relaciones con tu esposo.

La falta de deseo sexual en la mujer muchas veces ocurre por no sentirse valorada y reconocida en la vida de pareja. También puede darse por una educación sexual muy restrictiva, tristeza, poca concentración en el acto sexual y hasta por creencias sobre cómo debe ser el acto, por ejemplo, en nuestro país es común que la mujer entienda que es el hombre quien debe hacer el trabajo y ella mantener un rol pasivo.

Otra de las causas es fingir constantemente que está disfrutando cuando tiene relaciones sexuales con su pareja, esto lo hace por no hacer sentir mal al hombre y porque no logra llegar al orgasmo.

Mi recomendación final es que no le des más largas, porque cuando la pareja siente el rechazo sexual constante se cuestiona y muchas veces piensa que ya no es deseado ni querido o que existe otra persona, y esto puede suceder independientemente de la religión que se practique, no debería ser así, pero como él no está dentro de ti siempre buscará los motivos que le sean más lógicos y reales.

Mi querida, no esperes a que algo que tiene solución se convierta en la razón por la cual acabe el amor. Busca ayuda de los expertos.