No se siente satisfecha

Pregunta. Tengo 20 años y mi novio tiene 23 años, tenemos relaciones sexuales como 3 veces a la semana, a veces solo una vez y así. Sucede que cuando estamos en el acto duramos media hora pero a veces tenemos 5 minutos y él termina primero, y entonces yo todavía no he tenido mi primer orgasmo, cabe destacar que él es mi primer hombre. ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Cree que mi novio sufre de eyaculación precoz? No sé qué pensar, necesito ayuda.

Respuesta. Hay algo importante que los sexólogos debemos saber para poder determinar si existe una disfunción, y justamente es si algún integrante de la relación no se siente cómodo durante el acto sexual, y si te fijas, pues es tu caso.

Como especialista en el tema puedo decirte que el hecho de que no alcances el orgasmo durante el encuentro por el corto período de tiempo que se toman puede ser un indicativo de que tu pareja esté sufriendo de una eyaculación rápida. Sin embargo también mencionas que en ocasiones mantienen relaciones hasta por media hora, y esto puede ser un poco confuso para continuar con el diagnóstico de eyaculación rápida, pues esta cantidad de tiempo suele ser suficiente para que puedas alcanzar el clímax.

De lo que me compartes hay algo que no me queda claro, ¿son varios encuentros donde el primero solo dura 5 minutos? Me hubiese gustado saber la frecuencia de los encuentros cortos ya que este tipo de información es primordial para poder dar con un diagnóstico certero.

Quiero que sepas que es común en chicos de su edad que no les importe llegar rápido en el primer encuentro sexual debido a que el periodo refractario es corto, y es por ello que aprovechan el segundo encuentro para esmerarse en satisfacer a su pareja.

El problema es que esta situación con el tiempo se va perdiendo, así que es preferible que si sientes que algo no anda bien lo converses cuanto antes con tu pareja para que juntos le busquen solución. Nunca está demás que acudan con un especialista, la orientación profesional es de mucha ayuda y más en casos como el tuyo.