Me considero una persona emocionalmente equilibrada, tengo mis defectos como entiendo tiene todo el mundo, un grupo de amigos chulísimos, me va bien en el trabajo, una relación de pareja estable dentro de lo que cabe, ya que solo tengo 2 años de noviazgo y siempre he tenido relaciones largas. Tengo 27 años de edad y me gusta ser quien soy, pero pienso que mi mayor problema es que no tengo fuerza de voluntad y esto me trae problemas en ciertas situaciones en la vida donde me gustaría cambiar algunos hábitos alimenticios, que sé que a la larga le harán mucho daño a mi salud. Dígame ¿cómo puedo construir o adquirir una buena fuerza de voluntad?

Hola mi querida, cuando se habla de fuerza de voluntad nos referimos a esa determinación o el poder interior que las personas tenemos y que nos capacita para creer lo suficientemente en nosotros mismos, tanto como para no detenernos hasta conseguir lo que deseamos o realizar todos esos cambios que nos proponemos.

Debes buscar el compromiso, es decir, si sientes que tienes un fallo en ese aspecto, es porque quizás no tengas claro algo en ti, pues a pesar de decirme que estás preocupada por tu salud y quieres prevención, tienes que buscar una motivación que sea la propulsora para lograr la meta y es importante que en este proceso te propongas cambios alcanzables, comenzar a modificar las cosas poco a poco, nada radical para que realmente funcionen con el tiempo.

También es importante el ambiente donde desarrollas esta fuerza de voluntad, pues realmente todo lo que se opone a tu meta no te ayuda al momento de querer crear esa fuerza interior que es la que empuja a crear el hábito.

La fuerza de voluntad debe apasionarte, no puede ser algo que sientas como una obligación pues no se sostendrá con el tiempo, por eso es necesario la educación conjuntamente con todo este proceso.

El conocimiento no pesa y nos ayuda a abrirnos a la posibilidad siempre de un cambio para mejorar como seres humanos, así podrás tener fuerza de voluntad ante todas las cosas que no te hagan bien en la vida.