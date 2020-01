$!Nunca dejó a su pareja

Pregunta. ¡Hola Doctora! Tengo 21 años de edad, no he tenido el valor de hablar esto con nadie. Me siento tan mal porque aun pasándome esto no dejo de pensar en él. Llevo 5 meses hablando con una persona a larga distancia, yo vivo en los Estados Unidos y él vive el República Dominica. El me había dicho que había terminado con su expareja y hoy me acabo de enterar de que siempre estuvieron juntos. Le hablé y le dije que me había enterado de que está con esa mujer y que me estuvo mintiendo todo este tiempo. Después de esto, él no me ha hablado, me ha estado ignorando. Es algo que me tiene muy triste, estoy enamorada de él profundamente y no sé qué hacer. Le agradecería que me diera un consejo. ¡Gracias!

Respuesta. Entiendo que no importa el tiempo, siempre que nos decepcionan duele y sentimos mucha impotencia y rabia. Lo peor es cuando esa persona no es capaz de dar la cara, pues nos quedamos con incertidumbre y cuestionantes.

Debemos aceptar que muchas veces las cosas no son como deseamos y esos son los momentos donde las dificultades y las adversidades se convierten en grandes maestros o en grandes destructores. Ten en cuenta que es cuestión de elegir lo mejor para ti.

Es decir, ver esto como una experiencia que te hace más fuerte sin dejar de creer en el ser humano, pues si encasillas a todos como “iguales” estás dejando que el dolor no sea un maestro, más bien sea un castigador y esa no es la idea.

Sé que solo él tiene algunas respuestas, pero es mejor dejar capítulos inconclusos en la vida, pues así es la vida, injusta muchas veces.

Es momento de bloquear todo contacto con él y seguir tu vida y sin buscar la forma de saber de él, pues no vale la pena.

Nunca olvides que tu dignidad no es negociable y que vales mucho para involucrarte con alguien que no puede regalarte honestidad.