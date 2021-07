$!Pánico post-covid

Pregunta: Hola Dra. No estoy bien, me tomó mucho tiempo aceptar que lo que me pasa se me salió de las manos. Tengo 32 años, vivo con mis padres y siempre he sido un joven tranquilo, he tenido mis relaciones afectivas buenas pero desde la pandemia comencé a distanciarme de todo. Al inicio me convencía que era por no saber nada del virus pero estoy en un punto que cuando tengo que asistir a una actividad, desde días antes comienzo a tener problemas de concentración, no duermo bien, y en la actividad me sudan las manos, me siento con taquicardia, me falta el aire y no disfruto el momento. Siento un deseo enorme de estar en mi casa. El otro día estaba en uno de los típicos tapones de la capital y sentí que el aire me faltaba, que tenía que huir del lugar. Cuando llegué a mi casa me calmé y me puse a llorar porque siento que esto no es normal.

Respuesta: Hola, lamento mucho lo que estás viviendo, y es que cuando transitamos por un elevado nivel de ansiedad el cuerpo y la mente tienden a manifestar alteraciones como pensamientos negativos o destructivos que van más allá de la realidad, y esto provoca que el cuerpo se condicione por lo que estamos pensando.

No podría darte un diagnóstico total de lo que te pasa, pero por lo que cuentas sobre el tapón y las actividades, es como si vivieras ataques de pánico. También manifiestas Trastorno de Ansiedad Generalizada, una preocupación y miedo excesivos frente a diversos sucesos que se puedan presentar. Este trastorno además provoca una dificultad en la concentración, agitación, fatiga, inquietud, tensión muscular y las personas tienden a expresar síntomas de malestar general.

Es importante que entiendas que los pensamientos son el estímulo que desencadena la respuesta ansiosa y para una persona que está atravesando una situación como la que me expresas, se le dificulta mucho controlarlo y éste es fatalista la mayoría de las veces.

Mientras acudes donde un psicólogo clínico, te recomendaría realizar ejercicios cardiovasculares preferiblemente al aire libre, practicar meditación o respiraciones guiadas, anotar en un cuaderno todo pensamiento que llegue a tu mente cuando te estás sintiendo mal y verificar por ti mismo que tan probable sería que algo así ocurriera.

Es importante ser selectivo con el tipo de información que consumes en las redes, programas de tv, radio y periódico, pues las noticias desagradables no te ayudan en este momento. Poco a poco ve acercándote a tu núcleo de amigos, aunque sea por llamadas para que puedas regresar a los hábitos que te producen bienestar.

Sería bueno que mantuvieras un horario, es decir un orden en tus actividades, que tomes las medidas de seguridad y salgas a dar una vuelta para que aprendas a contemplar las cosas hermosas que te rodean.

Por último y no menos importante, es necesario que seas evaluado por un psicólogo clínico, para que pueda ayudarte en el proceso de autoconocimiento, enseñarte a manejar correctamente tu ansiedad y, sobre todo, encontrar sus orígenes.