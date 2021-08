Para que el amor perdure

Pregunta: Hola Doctora, la sigo desde hace mucho tiempo y me encanta su columna. En esta ocasión le escribo pues, aunque no tengo problemas de pareja entiendo que es bueno prevenir y quisiera que me dijera cómo uno puede hacer que el amor perdure a través del tiempo.

Respuesta: Hola mi querida, ante todo gracias por escribirme y seguir mi trayectoria. Con relación a tu cuestionante, te cuento que estoy convencida que las parejas debemos trabajar en la relación para así lograr objetivos claros y seguros en el tiempo.

El Terapeuta John Gottman (1999) en su libro “Los siete principios para hacer que un matrimonio funcione” asegura que la implementación de estos principios que te enumero a continuación, te ayudara a poder rebasar crisis, dificultades y momentos críticos de la relación:

Realza tus mapas de amor: es bueno hablar de los objetivos, miedos, sueños, propósitos de vida en conjunto.

Nutrir el cariño y la admiración.

Acérquense el uno al otro en vez de tomar distancias, es mejor que las parejas aprendan a sacar ese tiempo para ellos y es algo que los terapeutas de pareja nos tiene preocupados, que las parejas cada día más sacan tiempo como padres y olvidan que deben fomentar ese tiempo a solas, donde no es necesario siempre hablar pero que si puedan sentir la cercanía y el apego seguro.

Déjate influenciar de tu pareja, con este enunciado Gottman nos invita a crear una relación de amistad entre ambos, donde se sienta la fortaleza y el deseo de ser mejor persona.

Resolver los problemas que se pueden resolver, aceptando las crisis, aprender a manejar las diferencias y respetar la autenticidad.

Superar el punto muerto, cuando las parejas no llegan a ponerse de acuerdo es importante el dialogo, escuchar al otro sin querer imponer criterios.

Fomenten los valores, es muy significativo que las parejas tengan propósitos y valores parecidos y que fomenten los buenos tratos, el amor sano, la honestidad y todo valor que agregue bienestar a la relación.

Como sea, es importante entender que cada cabeza tiene sus complejidades y que, si en algún momento se siente una traba en la relación de pareja, es importante asumir que se requiere la ayuda de un especialista en la materia.