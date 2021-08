Prefiere estar con su amigo que conmigo

Hola Dra. Simó. Me casé hace tres años, pero no soy una persona feliz, creo que cometí el gran error de permitir que uno de los mejores amigos de mi esposo se mudara en el nivel superior de la casa. Él nunca está conmigo, he tenido que salir a buscarlo para que me ayude con cosas que entiendo deberían ser responsabilidad de los dos. He llegado a sentir que se siente mejor con su amigo que conmigo porque para todo lo invita, no pasa un viernes que no los encuentre sentados viendo un partido o con videojuegos. Me siento que sobro, que no soy parte de él, le digo que como pareja deberíamos por lo menos hacer la mayoría de las cosas juntos y en el momento me dice que sí, para luego decirme que no. ¿Cómo debo manejarme?

¡Hola! Pienso que no debes ver como un problema el que se mudara su mejor amigo en el piso superior, más bien lo que debes cuestionar o indagar es por qué tu pareja prefiere pasar más tiempo con él que contigo. No deseo que pienses que no le gusta estar junto a ti, sino más bien creo que debes dejar de suponer, es momento de asumir que algo aquí se ha desbordado, es decir, que los limites no están claros y que como su pareja necesitan una mayor inversión de tiempo en ustedes.

Es necesario que ambos se escuchen, se respeten y que puedan llegar a un acuerdo donde sientas que se te toma en cuenta y que él entiende tus necesidades.

Quiero que cuando conversen, le hables en primera persona y que expreses como te has sentido en este tiempo. Dile que respetas su amistad y que no deseas que la misma se dañe pero que requieres de tiempo para ustedes sin terceros, que es necesario fomentar ese espacio de crecimiento pues te sientes desplazada.

Así como te expresas, déjalo a él también decir que piensa y siente con relación a todo esto. Si luego de esta conversación entiendes que las cosas no mejoran, entonces es tiempo de buscar ayuda, pues tener la razón, tomar una posición o no ceder deteriora la relación y la idea al final es que ambos puedan sentirse bien y respetados, en eso los puede ayudar un experto en el área.