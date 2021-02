$!Preguntas sobre su primera vez

Pregunta. Hola, doctora. Soy una joven de 21 años y hace poco tuve mi primera relación sexual con mi novio. Me he quedado con la duda de por qué no sangré cuando me penetró por primera vez. ¿Eso es normal? Porque lo que he escuchado es que toda mujer debe sangrar en su primera relación sexual.

Respuesta. Hola, querida. Se dicen muchas cosas sobre sexualidad que no necesariamente son ciertas. Además existen tantos mitos que realmente han hecho mucho daño en cuanto a nuestro desempeño y nuestra confianza. He visto cómo estas falsas creencias pueden afectar la dinámica de pareja, pues muchos hombres creen que si no mancha significa que no es “digna”, y están equivocados.

Primero porque realmente el sangrado no es muestra de pérdida de virginidad, ya que una mujer bien lubricada, es decir excitada, no tiene por qué sentir dolor o sangrar.

Segundo: el himen es una mucosidad que se expande y algunas mujeres lo tienen complaciente y el sangrado no es algo definitivo.

De por sí, hay mujeres que pueden sangrar y que tienen una vida sexual muy activa, pero dependerá mucho del nivel de excitación y hasta la posición en la que esté al momento de la penetración.

Considero que tanto el sangrado como el dolor fueron usados en su momento para atrasar el encuentro sexual de las mujeres, ya que se decía tanto, que se iba al acto en sí con muchísimo miedo, y esto, claro, se reflejaba en su cuerpo y no había un disfrute del encuentro, por lo tanto, al presentarse la resequedad vaginal la mujer sangraba.

Así que, como puedes ver, el sangrado no es prueba de virginidad, como se pensó por mucho tiempo. Lo importante es que en todo acto que realices... seas responsable de las consecuencias.