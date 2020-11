$!Preocupada por la relación sexual con su esposo

Pregunta: Dra. Simó, por favor ayúdeme con una situación que tengo. Acabo de cumplir 50 años y siento que mi vida sexual ya no es la misma, siento mucha resequedad y para lograr algún orgasmo me da mucho trabajo y siento que ya no es igual que antes. Casi siempre mi esposo llega primero y yo me quedo igualita. Tenemos 23 años de casados y tenemos una vida sexual muy activa, pues a pesar de los años de casados hacemos el amor al menos tres veces a la semana y de esas tres tal vez una sola tenga un orgasmo. No usamos ningún lubricante porque a veces con la saliva es suficiente, pero quisiera llegar en cada encuentro y no sé de qué manera me puedo ayudar más. A mi esposo no siempre le digo la verdad para que no se sienta mal, aunque si le pido que me haga esto y aquello y siempre lo hace para complacerme. Yo también me ayudo durante ese momento y a veces disfruto y otras no, pero quisiera volver a estar tan complacida como antes. Gracias.

Respuesta: Hola mi querida, te comento que eso que te ocurre es algo que también les pasa a muchas mujeres que a medida que avanzan en edad, empiezan a presentar cambios en los niveles de hormonas femeninas. Esto muchas veces puede afectar el desempeño en la actividad sexual, bien sea porque les disminuye el apetito o porque tienen problemas para alcanzar un nivel de excitación óptimo que les permita lograr el orgasmo.

Esto también puede ir acompañado de una serie de cambios, como por ejemplo una falta de lubricación o una disminución en la cantidad, lo que puede causar muchas molestias, dolor o irritabilidad en la vagina durante la penetración o cuando se estimula de otra forma.

Quiero recomendarte en primer lugar acudas a consulta con tu ginecólogo, pues es necesario que te indique los análisis correspondientes que permitirán evaluar si hay algo desde el punto de vista físico que se deba tratar. Si el malestar continúa, será necesario también el acompañamiento de un terapeuta sexual.

Siempre he dicho que el buen desempeño sexual de la pareja depende del esfuerzo que cada uno hace como individuo, pues somos responsables de nuestro disfrute y esto se complementa de forma maravillosa cuando tenemos apertura y buena comunicación con nuestra pareja, así que te felicito por preocuparte tanto por tu placer en la intimidad, pues en cada etapa de la vida el acto sexual debe ser una experiencia plena.