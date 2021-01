$!Problemas con la erección

Hola , Ana Simó: Soy un joven de 28 años, y desde hace un tiempo estoy pasando por una situación que me tiene muy preocupado. Cuando mi pareja me realiza sexo oral mi erección es perfecta, pero cuando la voy a penetrar se me baja. ¿Qué me está pasando?

Hola mi querido, por lo que describes entiendo que estas presentando temor a la penetración, un miedo a actuar, a fallar, a no quedar bien, a que ella no se sienta satisfecha, todo esto te crea ansiedad y se está reflejando en tu erección. Cuando esto sucede te distraes y aquí vemos la consecuencia, pues no te sientes bien y estoy segura que ella tampoco y es donde, entonces, comienzan a saltar las dudas y las incógnitas.

Las presiones sexuales afectan el desempeño sexual, pero debes aportar más a ti, es decir confiar en tus erecciones y la muestra es como estas antes de penetrar, solo fíjate en como reacciones en el sexo oral. Juega, deja de pensar, quítale importancia a la penetración, enfócate en lo que sientes, en lo que estás viviendo y disfrutando.

Si como sea entiendes que tienes un pensamiento que no te permite enfocarte en lo rico que lo estás pasando, entonces es momento de visitar al especialista que en este caso deber ser un sexólogo, para que te ayude a perder el miedo y aprendas a enfocarte. Pero antes de esto, creo que debes darte el chance de intentarlo tú, creyendo más en ti y entendiendo que realmente lo importante no está entre las dos piernas, sino en tu mente.

Quita presión a ese momento y ganaras la batalla que tienes contigo mismo.