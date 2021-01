$!Problemas económicos

Pregunta: Hola doctora, quiero contarle mi situación. Soy una mujer de 22 años, tengo 4 años con mi pareja, pero vivimos juntos desde hace 2 años. Tenemos un bebé de 1 año. Cuando salí embarazada, al principio todo estaba bien en la relación. Mi pareja estaba ahorrando para los gastos del bebé, pero luego de unos meses él aceptó un carro sin decirme, y el problema era que las cuotas del carro eran casi su sueldo completo.

A partir de ahí todo empezó a dañarse porque económicamente no estábamos bien. Él no pensó en los gastos del embarazo, ni en que yo tenía que alimentarme bien y comprar medicamentos. No duraba casi nada en los trabajos, tuvo 4 diferentes en 6 meses hasta que se quedó sin uno y tuvo que devolver el carro. A mí me tocó salir a buscar trabajo para poder sobrevivir, y suerte que conseguí. Al poco tiempo él también, pero doctora, la situación es que he pasado tantas cosas por él, que desde hace tiempo no tengo deseos de tener intimidad. No es que ya no lo ame, pero esto me tiene mal. En vez de avanzar estamos peor, ahora él me reprocha porque no hago casi nada en la casa, pero yo le respondo que lo que él ha hecho es peor porque nos tiene pasando trabajo.

Respuesta: Querida, gracias por compartir tu caso conmigo. Es comprensible que estés muy desilusionada por todo lo que has vivido desde tu embarazo. Los reproches frecuentes pueden hacer mucho daño en una relación en especial en una que ya viene fracturada por las dificultades económicas.

Entiendo que no es fácil tu situación pues tienes a un bebé, un trabajo, un hogar y una pareja que le siguen sumando a tu ansiedad acumulada por lo pasado, y por ende se puede ver afectado tu apetito sexual.

En cuanto a tu relación de pareja, sería ideal que evaluaras detenidamente cómo te sientes en este momento y qué es lo que quieres. ¿Quieres recuperar tu relación? ¿Cómo te sientes respecto a tu pareja?

Te recomiendo que converses con él, le digas todo el malestar que acumulaste de la experiencia y cómo eso te hace sentir. También pregúntale a él cómo se siente y lo que quiere. Si los dos están de acuerdo, entonces busquen juntos una solución que les permita retomar su vida íntima y salir adelante unidos y fortalecidos. Recuerda que las relaciones de pareja requieren del compromiso y dedicación de los dos. Si a pesar de eso, aún persisten las inquietudes o no logras recuperar el deseo sexual, sería conveniente que busques ayuda de un profesional lo más pronto posible.